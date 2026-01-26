あまりにも健気なわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で81万8000回再生を突破し、「めちゃくちゃ可愛い」「気付いてお隣さん！！」「健気で愛おしい…」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：隣に住むおじいちゃんに『オヤツ』を貰いにきた犬→気づいてもらえずに⋯『哀愁漂う光景』】

オヤツを貰いにきた犬

Instagramアカウント「sora_0817_corgi」の投稿主さんは、ウェルシュ・コーギー・ペンブロークの『ソラ』ちゃんと暮らしています。この日、ソラちゃんはお散歩に行ったそうです。途中、お隣の家に立ち寄ることに。ソラちゃんの大好きな「おじいちゃん」が暮らす家でした。

ソラちゃんは、おじいちゃんの家の掃き出し窓から、中をじっと見つめていたといいます。視線の先には、テレビを見るおじいちゃんの姿が…。

実は、おじいちゃんはいつもソラちゃんにオヤツをくれるのだそう。しかし、この日のおじいちゃんは背中を向けており、なかなかソラちゃんに気が付きません。

なかなか気付いてもらえず⋯

おじいちゃんに気付いてほしくて、窓の外からじっと視線を送るソラちゃん。どうしていいか分からず、周りをキョロキョロすることも…。

結局、おじいちゃんがソラちゃんの訪問に気が付くことはありませんでした。ソラちゃんはガックリと肩を落とし、残念そうに投稿主さんの元に戻ってきたといいます。

途中、名残惜しくて後ろを振り返ることもあったそう。哀愁ただよう姿に切なくなりますが、ソラちゃんの健気な気持ちにホッコリさせられる一幕でした。

健気で愛おしいソラちゃんの姿には「吠えないでお利口さんだね」「後ろ姿に哀愁が…」「我が家にもきて欲しい」などの温かなコメントが寄せられています。

気付いてもらえた日の笑顔

別の日も、ソラちゃんはおじいちゃんの家へ遊びに行きました。この日のおじいちゃんは、すぐにソラちゃんに気が付いたといいます。ソラちゃんが家の外を歩いていると、目配せをして窓を開けてくれたのでした。

ソラちゃんは、大喜びでおじいちゃんの家に入ったそうです。ニコニコ笑顔でオヤツを待ちわびる姿が愛おしい…♡おじいちゃんも、嬉しそうに家を訪れてくれるソラちゃんが、可愛くて仕方ないのではないでしょうか！

写真・動画提供：Instagramアカウント「sora_0817_corgi」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。