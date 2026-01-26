HIKAKIN、結婚式をやってよかった“最大の理由”について語る「別格でした」

1月25日、HIKAKINが自身のYouTubeチャンネル『HikakinTV』を更新し、結婚式をやってよかったと思った最大の理由を語った。

【関連】HIKAKIN、第1子誕生でパパに！愛娘の存在で志新たに「守るものがまた増えたので」

動画内で、HIKAKINは、少し前に身内だけで結婚式を挙げたと報告すると、多忙のため式をするか夫婦で悩んでいたと話しつつ、「マジでやってよかった！」「もうウソでしょっていうくらい、本当に価値観変わるっていうくらいやってよかったです。これに尽きます」「なぜやってよかったのかというと、その最大の理由がずばり親の顔です」とコメント。

その上で、式では、感謝の手紙を読み、自分が生まれた時の体重のぬいぐるみを渡すサプライズをしたと説明しつつ、「今まで見たことないってぐらい嬉しそうな顔して涙流してくれたんですよ、バァバキンさんが」「僕がYouTubeが軌道に乗って上手くいってからは、自分なりに親孝行もしてきたつもりではあったんですが、今回の結婚式で見た親の涙とか笑顔は別格でした」と振り返った。