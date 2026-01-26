1月25日、田中れいながInstagramを更新した。

【写真】キュートな微笑みのピースSHOTも公開

田中は、自身のInstagramアカウントにて、「みんなは なーーんのやる気も起きん時ありますか？」「私は今日がそれです 今も続いております笑」とコメント。

続けて、「ただ食べる事だけはめんどくさくない こんなやる気ない日は食べる気も失せてくれっっ!!笑」「明日の私はやる気がみなぎっていますように…」「写真の時の私は光が綺麗で盛れていたので やる気ある日でした」と綴り、オフショルダーのトップスにミニスカートとロングブーツを合わせ、ほっそりとした美肩や美脚を披露している写真や、ピースしているアップショットを公開した。

この投稿に対し、ファンからは、「全身めっちゃかわいすぎっっ」「スタイル抜群で素敵です」「いつまでもとても綺麗」「めっちゃ美脚」といった絶賛の声が集まっていた。

田中は、モーニング娘。の6期メンバーとして活躍し、2013年にグループを卒業してからはミュージカルや舞台、モデル業などに精力的に挑戦。近況を発信するSNSも活発に更新しており、2024年7月には結婚と妊娠を発表、同年11月18日の投稿で第1子出産を報告した。

画像出典：田中れいなオフィシャルInstagramより