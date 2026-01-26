¡Ö2026Ç¯¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤¹¤é¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡×¡Ö08Ç¯¤Î¥Á¡¼¥à¤Ê¤é6-0¡× ¥ë¡¼¥Ë¡¼¤ÎÍ½¸À¤¬ÅªÃæ¡©¡¡¼ó°Ì¤ò·âÇË¤·¤¿¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÎÌö¿Ê¤ÇºÆÇ³¤¹¤ë¡ÈºÇ¶¯ÏÀÁè¡É
º£Àá¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ò3-2¤Ç²¼¤¹·àÅª¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥ë¡¼¥Ë¡¼»á¤ÎÈ¯¸À¤¬²þ¤á¤ÆµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£°ÊÁ°¡¢²òÀâ¤Ç¶¦±é¤·¤¿¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëOB¤Î¥Æ¥ª¡¦¥¦¥©¥ë¥³¥Ã¥È»á¤«¤é¡Ö2008Ç¯¤ÎÅÁÀâÅª¤Ê¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤È¸½ºß¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬Àï¤Ã¤¿¤é¤É¤Á¤é¤¬¶¯¤¤¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿ºÝ¡¢¥ë¡¼¥Ë¡¼»á¤Ï¡Ö²æ¡¹¤¬Èà¤é¤òÃ¡¤¤Î¤á¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
»î¹ç¤Ï¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¯¡¼¥Ë¥ã¤Î·àÅª¤Ê·è¾¡¥´¡¼¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¥ã¥ê¥Ã¥¯´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ë·Á¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£¼ó°Ì¥Á¡¼¥à¤ò·âÇË¤¹¤ë¶âÀ±¤ËÊ¨¤¯¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤Ï¡Öº£¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤¹¤é¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¥í¥Ê¥¦¥É¤ä¥Æ¥Ù¥¹¤¬¤¤¤¿²«¶â´ü¤ËÅ¨¤¦¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Ê®½Ð¡£¡Ö2008Ç¯¤Î¥Á¡¼¥à¤Ê¤é6-0¤À¤Ã¤¿¡×¡Öº£¤Î2008Ç¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤â1-0¤Ç¾¡¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¸¥ç¡¼¥¯¤âÈô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¡¢¤³¤³¿ô¥·¡¼¥º¥ó·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿½ªÈ×¼ºÂ®¤Î°Ì´¤¬ºÆ¤Ó¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀï¤Ç¤Î¼è¤ê¤³¤Ü¤·¤Ë¤è¤ê¡¢ÆÈÁöÂÎÀ©¤Ë¤Ï²«¿®¹æ¤¬ÅÀÅô¤·¤¿³Ê¹¥¤À¡£º£²ó¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢¤³¤ÎµÄÏÀ¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Þ¤º½ªÂ©¤Ø¸þ¤«¤¤¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£