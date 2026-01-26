テクノロジーと日本の伝統工芸を融合したアートピース『TechnoByobu（テクノ屏風）』から派生したアートモジュール『HAC module（Haku Art of the Contemporary module）」が、1月30日より『攻殻機動隊展』会場にて先行販売される。

（関連：伝統とテクノロジーが融合した新たな形、テクノ屏風が開帳 YMO愛に満ちた生演奏やトークセッションで濃密なイベントに）

『HAC module』は、“空間に働きかける、新世代の工芸作品”をコンセプトに『TechnoByobu』から派生した、レコードジャケットサイズのアートピース。1枚でも、複数を組み合わせても成立するモジュール構造により、“鑑賞する工芸”を日常空間に拡張する。日本で500年以上受け継がれてきた箔の伝統技術により、光や見る角度によって表情が変化する作品となっている。

『HAC module』の第1弾は『攻殻機動隊』とのコラボレーションに。1997年に発売された『攻殻機動隊～ビデオゲーム・サウンドトラック MEGATECH BODY. PICTURE VINYL. LTD.』のビジュアルを採用した『HAC-01-GISｰKD（鼓動）』、漫画原作扉絵を採用した『HAC-02-GIS-DN（電脳）』、Aphex Twinのビジュアル表現を手がけてきたアーティスト WEIRDCOREが“笑い男”のマークをオリジナルビジュアライズ化した『HAC-03-GIS-MH（模倣）』といった3種を制作。加えて、長方形フォーマットの拡張版として、特別仕様を施した『EX』シリーズも展開。通常版の『EX』と、購入者本人の写真を要素の一部として組み込むことが可能な特別仕様版『EX2』の2種類が用意されている。

さらに本作には、株式会社日立ハイテクネクサスが提供する『MiWAKERU（R）』真贋判定サービスを採用。NFCタグにより、デジタルで真贋を判定する。

『HAC module』および『TechnoByobu: TB-02』は、1月30日よりTOKYO NODE GALLERYにて開催される『攻殻機動隊展』会場にて初展示、先行発売される。また、同日より発売される『TechnoByobu: TB-02』の完全限定エディション数も公開されている。

（文=リアルサウンド編集部）