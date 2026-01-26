WORSTRASHが、ニューEP『Love Me Kill Me』を2月4日に配信リリースする。

WORSTRASHは先月、T$UYO$HI（The BONEZ／Dragon Ash）がプロデュースを手がけた新曲「Love Me Kill Me」をリリース。本EPでは同楽曲を表題曲に据え、バンドの現在地を鮮明に刻み込んだ全4曲が収録される。

さらに、本EPより収録曲「SID CHAIN」が1月28日に先行配信されることも決定。同楽曲はこれまで以上にパンクサウンドを全面に押し出し、WORSTRASHの武器であるメロディアスなフレーズに、荒々しくもエネルギッシュな表現を加えた1曲に仕上がっている。圧倒的なキャッチーさとラウドロック由来のエネルギッシュなサウンドを備え、WORSTRASHを象徴する新たなアンセムソングになるという。

（文=リアルサウンド編集部）