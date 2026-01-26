大相撲初場所で06年夏場所の白鵬以来、史上9人目の新大関優勝を果たした安青錦（21＝安治川部屋）が26日、都内で行われた同部屋のパーティーに出席した。

1937年春場所の双葉山以来となる新関脇―新大関での連続Vを達成。後援者らの前で「今場所は、みなさんのおかげで2回目の優勝をすることができた。凄くうれしく思っている」と話した。

春場所（3月8日初日、エディオンアリーナ大阪）では早くも綱獲りとなり、双葉山、照国に並ぶ史上最速の大関2場所通過に挑む。「来場所はチャンスの場所。チャンスをつかめるように、しっかり稽古をして強くなる」と力を込めた。

師匠の安治川親方（元関脇・安美錦）は「新大関というプレッシャーの中で凄くいい場所になったと思う。新大関として、これ以上ない成績で終えることができたので、来場所は綱獲りが懸かってくるが、みんなが喜べるように、これからまた大阪場所に向けて稽古していく」と決意。6月7日には安青錦の大関昇進披露宴が予定されている。「大関昇進パーティーが、横綱昇進パーティーに…。気にしないで頑張ってやってくれたらなと思う」と柔和な笑みを浮かべた。