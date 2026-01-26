今シーズン“最強最長寒波”が猛威を振るっている。

日本海側では市街地でも記録的な大雪になった。25日は今シーズン最強寒波が2回目のピークを迎え、札幌や金沢、鳥取など日本海側の市街地でも災害級の大雪となった。気象庁は石川県と鳥取県に顕著な大雪に関する情報を発表し、不要不急の外出を控えて大規模な交通障害に警戒するよう呼び掛けた。青森県の酸ヶ湯でも1月として観測史上最大となる441センチの積雪を記録している。

長引く寒波の影響で24日、北海道ではこの冬、全国で初めてマイナス28℃以下を記録し、大雪も続いている。

東京では、八王子でマイナス6.1℃、都心でもマイナス1.3℃となるなど、厳しい寒さに。大きな影響が出ていたのが飲食店だ。魚旬本店の小松睦店長は「ブリがもうこれしかない。これで1日分なんですけど」と話す。

24日正午までの6時間に37センチの雪が降った福井県では「顕著な大雪に関する気象情報」が発表された。

富山県高岡市では雪の影響からか路面電車が脱線。この時間40センチの雪が積もっていた。

新潟県では、雪で視界は遮られ、数メートルまで近づかないと対向車を認識できない状態に。ハンドルをとられ、雪の中に突っ込み動けなくなる車もみられた。

24日までの3日間で全国で1番の大雪となった新潟県魚沼市。最深積雪は259センチにのぼり、住宅の1階部分が雪に埋もれた民家もあった。

一方、中国の世界遺産「万里の長城」では、北京で今年初めての雪が降る中、訪れた観光客は悪戦苦闘。恐る恐る歩いている様子や坂を滑り落ちてしまう人の姿がみられた。地元当局は、除雪中のエリアを一時通行止めにするとしている。

（『ABEMA的ニュースショー』より）