「ミネアポリスでまた米当局が発砲 男性死亡 女性死亡で抗議活動が続く中…」

現場は、アメリカ・ミネソタ州ミネアポリス。連邦捜査官が男性市民に詰め寄る様子が…

地元当局によりますと、24日、連邦捜査官が発砲し、男性が死亡しました。

亡くなったのは、ミネアポリスに住む37歳のアメリカ人男性です。

国土安全保障省は、国境警備隊員が拳銃を持ち近づいてきた人物に武装解除を試みたが、激しく抵抗を受けたため発砲したなどと主張。一方、地元警察は、「合法的な銃所有者で銃器携帯許可証を持っている」と説明しています。

このミネアポリスでは、7日に移民捜査当局に銃撃されたアメリカ人女性が死亡する事件が発生し、抗議デモが続いていました。

ミネアポリス市長は「あと何人のアメリカ人が死ななければならないのか」と訴え、トランプ大統領に部隊の撤退を求めました。

トランプ氏はSNSで、男性が所持していたとされる銃の写真を投稿し、「弾丸が装てんされていて、すぐに発射できる状態だ」とした上で、「市長と知事は反乱をあおっている」と主張しています。