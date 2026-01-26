FANTASTICS堀夏喜、超特急・高松アロハの身体能力に驚き「引っ張ってもらって」【純愛上等！】
【モデルプレス＝2026/01/26】FANTASTICS・堀夏喜が、映画「純愛上等！」（2月13日公開）の完成披露上映会に出席。超特急・高松アロハ（※「高」は正式には「はしごだか」）の身体能力を絶賛する場面があった。
【写真】スタダ人気男性アイドル2人、至近距離で手触れ合う
本作で主人公たちの運命を大きく揺るがす“謎の男”を演じる堀。劇中ではアクションシーンも多く盛り込まれているが、「アクションで言うとアロハくんとが1番多かったのかなと思うんですけど、びっくりしました」と高松の身体能力に驚いたことを告白。「マジで体が利く。あとアクションの飲み込みも早くて。覚えるのも早かった」と絶賛した。高松は「ありがとうございます！」と喜びの表情を浮かべ、今作でアクションに初挑戦したことを明かすと、堀は「（初挑戦）とは思えなかったですね。引っ張ってもらって」と撮影を振り返っていた。
イベントの終盤の挨拶では、山中柔太朗が「この作品、スタッフ、キャスト含め、魂がこもった熱い作品になっていますので、1回観たら、もう1回観たくなるような瞬間もたくさんあります」と力強くアピール。「心を込めて映画を作らせていただきましたので、ぜひ長く楽しんでいただけたらと思います」と真摯に呼びかけた。
一方、高松は「兄弟愛だったり、仲間に対する思いだったり、共感するポイントがあるので、共感するポイントがあったらぜひツイートしてください！」と観客にリクエスト。「僕見るので（笑）。よろしくお願いします！」と、SNSでの感想チェックを宣言し、会場の笑いを誘っていた。（modelpress編集部）
本作は、白岩高校のトップを張る佐藤美鶴（山中）と紅桜高校のトップを張る亀井円（高松）の不器用だけどまっすぐな想いが交錯する様子を描いた、笑いあり、ときめきあり、アクションありの新感覚ラブストーリー。完成披露上映会には、W主演を務める山中と高松、そして白鳥晴都、嵐翔真、浅野竣哉、小平大智、高橋璃央、宮脇優、堀、八重樫風雅監督も出席した。
