¥Ð¡¼¤ÇÌ£¤ï¤¦¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¿·¤·¤¤Ì¥ÎÏ¡ª ÃíÌÜ¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¥Ð¡¼3¸®

¡ JOHN KANAYA ·ÃÈæ¼÷Å¹
ÅöÂå¤¤Ã¤Æ¤Î¥Ï¥¤¥«¥é¤ÊÊ¸²½¿Í¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿¡¢µ´ÅÜÀî¶âÃ«¥Û¥Æ¥ë¤ÎÁÏ¶È¼Ô¡¦¶âÃ«Á¯¼£»á¡£¤½¤Î¥¨¥¹¥×¥ê¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¥·¥ç¥³¥é¥È¥ê¡¼¤Ï¡¢¶âÃ«»á¤¬¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹ºî²È¥¬¥Ö¥ê¥¨¡¼¥ë¡¦¥í¥ï¡¼¥ë¤Ë¤è¤ë¥¹¥«¥ë¥×¥Á¥ã¡¼¥É¥°¥é¥¹¤ä¡¢¥Ð¡¼¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òÈ÷¤¨¤¿¥·¥Ã¥¯¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£
¡Ö¶âÃ«Á¯¼£¤Ï¡¢À¤³¦¤Î°ìÎ®¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤òË¬¤ì¤ë¤¿¤Ó¤ËËÜ¾ì¤Î¥·¥ç¥³¥é¤òÇã¤¤µá¤á¡¢¤ª¼ò¤äÍÕ´¬¤òÓÏ¤ó¤À¤½¤¦¡£¡ÈÈà¤¬º£¤ÎÅìµþ¤Ë¥Ð¡¼¤òºî¤ë¤Ê¤é¡©¡É¤ÈÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é¡¢À¤³¦´Ñ¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢´Æ½¤¤·¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¾¾ºêÍü³¨¤µ¤ó¡£
¡Ö¶âÃ«»á¤¬°¦¤·¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ä¤ª¼ò¤È¤¤¤Ã¤¿ÓÏ¹¥ÉÊ¤òÊ¸²½¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¾ì¤Ë¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢¥Ð¡¼¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òÀß¤±¤Þ¤·¤¿¡£½÷À¤¬¾¯¤·¶ì¼ê°Õ¼±¤ò»ý¤Á¤¬¤Á¤Ê¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤â¡¢¥Á¥ç¥³¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç³Ñ¤¬¼è¤ì¤Æ¤Þ¤í¤ä¤«¤Ë¡£¥Á¥ç¥³¤â¤Þ¤¿¡¢¸ýÍÏ¤±¤ä¹á¤ê¤ÎÍ¾±¤¤Þ¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¤ª¼ò¤Î¥»¥ì¥¯¥È´ð½à¤Ï¡¢¥Á¥ç¥³¤È¤ÎÁêÀ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Â¤¤ê¼ê¤ÎÌÜ¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¤¤¿¾®µ¬ÌÏÀ¸»º¼Ô¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¹üÆ¡Å¹¤ÇÃµ¤·½¸¤á¤¿Èþ¤·¤¤¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯¥°¥é¥¹¤ËÃí¤¬¤ì¤ë°ìÇÕ¤¬¡¢¤è¤êÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡Ö¤ª¤Ò¤È¤ê¤ÇÍè¤é¤ì¤ë½÷À¤âÂ¿¤¯¡¢ÎÙ¤ÎÀÊ¤ÎÊý¤È¡¢¤ª¼ò¤ä¥Á¥ç¥³¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¼«Á³¤È²ñÏÃ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£Ã±¤ËÌ£³Ð¤òËþ¤¿¤¹¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤¬¥Ð¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¤Í¡×
informationJOHN KANAYA ·ÃÈæ¼÷Å¹
Å¹Æâ¤Ë¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¶âÃ«Á¯¼£»á¤¬¤«¤Ä¤Æ¼ê¤¬¤±¤¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ØÀ¾ÍÎÁ·½êJOHN KANAYAËãÉÛ¡Ù¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¢¡¼¥È¡£
ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷Æî2-7-4-1F¡¡TEL. 03-6273-1971¡¡¥·¥ç¥Ã¥×11:00¡Á19:00¡¢¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¥Ð¡¼14:00¡Á18:00¡¡Æü¡¦½ËÆüµÙ
¢ MAISON CACAO ³ùÁÒËÜÅ¹
³ùÁÒÈ¯¤Î¥¢¥í¥ÞÀ¸¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø¥á¥¾¥ó¥«¥«¥ª¡Ù¡£µîÇ¯11·î¡¢¤½¤ÎËÜµòÃÏ¡¦³ùÁÒ¤Ë¡¢¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊÇò°¡¤ÎÍÎ´Û¤ò¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£°Û¤Ê¤ëÀ¤³¦´Ñ¤ÇºÌ¤é¤ì¤¿3¥Õ¥í¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤Ò¤È¤¤ï°õ¾ÝÅª¤Ê¤Î¤¬ºÇ¾å³¬¤Î3³¬¤À¡£Ãë¤Ï¥«¥Õ¥§¡¢Ìë¤Ï¥á¥¥·¥«¥ó¡¦¥Õ¥ì¥ó¥Á¤È¤ª¼ò¤ò³Ú¤·¤á¤ë¶õ´Ö¤Ø¤ÈÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¡¢Ê»Àß¤µ¤ì¤¿¥Ð¡¼¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÁÏ¶È¼Ô¡¦ÀÐ¸¶¿Â¸à¤µ¤ó¤ÎÈ¯ÁÛÎÏ¤¬¸÷¤ë¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¤¿¤á¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¡Ö¥·¥ç¥³¥é¡¦¥³¥¡¼¥æ¡×¤Ë¤Ï¡¢¥Ó¥¿¡¼¤Ê¥«¥¯¥Æ¥ë¡¢¥Í¥°¥í¡¼¥Ë¤ò¡£¤ä¤ï¤é¤«¤Ê´Å¤µ¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¥Í¥°¥í¡¼¥Ë¤Î¤Û¤í¶ì¤µ¤¬Êñ¤ß¹þ¤ß¡¢¥«¥«¥ª¤ÎÍ¾±¤¤Ï¤è¤ê¿¼¤¯¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊÂç¿Í¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ø¤È¾º²Ú¤¹¤ë¡£
¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤ÏÌµ¸ÂÂç¡£¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¤ËÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¹¥¤ß¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡£
informationMAISON CACAO ³ùÁÒËÜÅ¹
1³¬¤Ï½ÐÍè¤¿¤Æ¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥×¡£2³¬¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÅ¸¼¨¤·¤¿¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¡£
¿ÀÆàÀî¸©³ùÁÒ»ÔÀã¥Î²¼1-9-33¡¡TEL. 0467-50-0611¡¡1¡¦2F 10:00¡Á18:00¡¢3F¥«¥Õ¥§ 12:00¡Á16:00¡¢¥Ç¥£¥Ê¡¼¡õ¥Ð¡¼ 17:00¡Á22:00¡¡1¡¦2FÌµµÙ¡¢3F²ÐÍËµÙ
£ La Maison du Chocolat ¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¹âÎØÅ¹
1977Ç¯ÁÏ¶È¡¢¥Ñ¥ê¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥·¥ç¥³¥é¥á¥¾¥ó¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ê¡Ø¥é¡¦¥á¥¾¥ó¡¦¥Ç¥å¡¦¥·¥ç¥³¥é¡Ù¡£¥Ö¥é¥ó¥ÉÆâ¤ÇÀ¤³¦½é¤Î¥«¥Õ¥§¤ä¥Ð¡¼¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òÊ»Àß¤·¡¢¡È¥·¥ç¥³¥é¤Î²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤·¤¿¿·¤·¤¤Ì£³ÐÂÎ¸³¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¤½¤ÎÄ©Àï¤¬¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¤Î¿©ºà¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡£°ì¸«ÂçÃÀ¤Ë»×¤¨¤ë¤¬¡¢¡Ö¥¿¥ë¥È ¥·¥ç¥³¥é ¥¥ã¥Ó¥¢¡×¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤ÈÇ¼ÆÀ¡£¥À¡¼¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î´Å¤µ¤È¶ìÌ£¤Ë¡¢¥¥ã¥Ó¥¢¤Î±öÌ£¤È¥ß¥Í¥é¥ë´¶¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¸ß¤¤¤ÎÎØ³Ô¤ò°ú¤Î©¤Æ¹ç¤¦¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¡£¤½¤³¤Ø¡Ö¥Þ¥Æ¥£¡¼¥Ë ¥·¥ç¥³¥é¡×¤ò¤Ò¤È¸ý¡£¥«¥«¥ª¤ÎÉ÷Ì£¤Ë¥Ö¥é¥ó¥Ç¡¼¤Î½ÏÀ®¹á¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢Ì£¤ï¤¤¤Ï°ìÃÊ¤È¤Þ¤í¤ä¤«¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¥Ë¥³¥é¡¦¥¯¥í¥ï¥¾¡¼»á¤È¥¦¥¤¥¹¥¡¼¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¡¢¥Ð¥ó¥¸¥ã¥Þ¥ó¡¦¥¯¥¨¥ó¥Ä»á¤¬´Æ½¤¤·¤¿¡¢3¼ïÎà¤Î¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤¬´®Ç½¤Ç¤¤ë¡ÖÌë´ÖÈô¹Ô¡×¤âÃíÌÜ¡£
informationLa Maison du Chocolat ¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¹âÎØÅ¹
ºòÇ¯9·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡£Å¹ÊÞ¤Ï¡¢¥á¥¾¥ó»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë200Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¹¤µ¡£
ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹âÎØ2-21-2¡¡¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¹âÎØ South 2F¡¡TEL. 03-6409-6267¡¡¥é¥ó¥Á 11:00¡Á14:00¡¢¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼ 14:00¡Á17:00¡¢¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ö 17:00¡Á20:00¡¡µÙ¤ß¤Ï»ÜÀß¤Ë½à¤º¤ë¡£
¼Ì¿¿¡¦ÅÄ¿¬ÍÛ»Ò¡¡¼èºà¡¢Ê¸¡¦²¬°æÈþ¸¨»Ò
anan 2479¹æ¡Ê2026Ç¯1·î14ÆüÈ¯Çä¡Ë¤è¤ê