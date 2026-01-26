ADDIXY×NANAコラボ始動♡世界観に浸れる限定コレクション＆POPUP開催
矢沢あい先生の名作『NANA』と、モードな感性で支持を集めるADDIXYが待望のコラボレーションを実現。物語の余韻や登場人物の生き様を、ファッションとして昇華した特別なコレクションが誕生しました。未発表アイテムを含む全ラインナップ公開に加え、東京・大阪の2都市で期間限定ポップアップも開催。作品の世界観に深く入り込める、ファン必見の体験がこの冬始まります♡
ナナ・レン・シンを映す珠玉のコレクション
本コラボレーションでは、「ナナ」「レン」「シン」それぞれの象徴的なスタイルをADDIXYらしいモードな解釈で表現。
CHECK CROPPED JACKET
CHECK HEM SKIRT
NANA & HACHI GRAPHIC TEE
LACE-UP TOP
NANA LIVE GRAPHIC TEE
INSPIRED BY NANA OSAKIとして、ADDIXY×NANACHECKCROPPEDJACKET40,000円+税、ADDIXY×NANACHECKHEMSKIRT29,000円+税、ADDIXY×NANANANA&HACHIGRAPHICTEE12,000円+税、ADDIXY×NANALACE-UPTOP24,000円+税※NEW、ADDIXY×NANANANALIVEGRAPHICTEE12,000円+税※NEWを展開。
LEATHER CHECK JACKET
INSPIRED BY REN HONJOは、ADDIXY×NANALEATHERCHECKJACKET48,000円+税。
TIE BONDAGE SHIRT
BORDER LACE-UP TOP
707 ROOM ECO LEATHER BAG
INSPIRED BY SHINICHI OKAZAKIでは、ADDIXY×NANATIEBONDAGESHIRT26,000円+税※刺繍『Goodnight,Reira,sweetdreams.』、ADDIXY×NANABORDERLACE-UPTOP22,000円+税、ADDIXY×NANA707ROOMECOLEATHERBAG24,000円+税※NEW。
707 ROOM TEE
707 ROOM CHECK TOTE
OTHERとして、ADDIXY×NANA707ROOMTEE12,000円+税、ADDIXY×NANA707ROOMCHECKTOTE18,000円+税が揃います。
世界観に没入できるPOPUP体験
東京会場では「BLACKSTONES」のリハーサルスタジオを再現した特設フォトスポットを設置。試着したまま撮影ができ、作中の登場人物になったかのような没入感を楽しめます。
ポップアップではコラボアイテムに加えADDIXYオリジナルコレクションも一部販売※。予約販売が中心となり商品は4月以降順次発送予定ですが、東京会場限定で在庫販売Tシャツのみ当日持ち帰りが可能です。
※数に限りがございますので、完売の際はご容赦ください。
※ご注文数量や生産状況により、発送時期が前後する可能性がございます。
充実の購入特典と販売情報
ポップアップおよびオンライン予約では、金額に応じた豪華ノベルティをご用意。
ADDIXY×NANAコラボステッカー、コラボショッパー、限定カード付きオリジナルカードホルダー、バッグチャームなど、ファン心をくすぐる内容です。
さらにADDIXY×NANAコンセプトカードは「ナナ」「レン」「シン」3種からランダム配布。日本国内に加え、台湾・香港・アメリカ・フランスなど12カ国への海外発送にも対応しています。
NANAの余韻を、日常のスタイルに
物語の感情や記憶を、ファッションとして身に纏うADDIXY×NANAコラボレーション。作品を知る人ほど心に響くディテールと、今の気分に寄り添う洗練されたデザインが魅力です。
ポップアップで世界観に浸るもよし、オンラインでじっくり選ぶもよし。NANAが教えてくれた“自分らしく生きる強さ”を、日常の一着として取り入れてみてはいかがでしょうか♡