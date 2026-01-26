ADDIXY×NANAコラボ始動♡世界観に浸れる限定コレクション＆POPUP開催

矢沢あい先生の名作『NANA』と、モードな感性で支持を集めるADDIXYが待望のコラボレーションを実現。物語の余韻や登場人物の生き様を、ファッションとして昇華した特別なコレクションが誕生しました。未発表アイテムを含む全ラインナップ公開に加え、東京・大阪の2都市で期間限定ポップアップも開催。作品の世界観に深く入り込める、ファン必見の体験がこの冬始まります♡

ナナ・レン・シンを映す珠玉のコレクション

本コラボレーションでは、「ナナ」「レン」「シン」それぞれの象徴的なスタイルをADDIXYらしいモードな解釈で表現。

CHECK CROPPED JACKET

CHECK HEM SKIRT

NANA & HACHI GRAPHIC TEE

LACE-UP TOP

NANA LIVE GRAPHIC TEE

INSPIRED BY NANA OSAKIとして、ADDIXY×NANACHECKCROPPEDJACKET40,000円+税、ADDIXY×NANACHECKHEMSKIRT29,000円+税、ADDIXY×NANANANA&HACHIGRAPHICTEE12,000円+税、ADDIXY×NANALACE-UPTOP24,000円+税※NEW、ADDIXY×NANANANALIVEGRAPHICTEE12,000円+税※NEWを展開。

LEATHER CHECK JACKET

INSPIRED BY REN HONJOは、ADDIXY×NANALEATHERCHECKJACKET48,000円+税。

TIE BONDAGE SHIRT

BORDER LACE-UP TOP

707 ROOM ECO LEATHER BAG

INSPIRED BY SHINICHI OKAZAKIでは、ADDIXY×NANATIEBONDAGESHIRT26,000円+税※刺繍『Goodnight,Reira,sweetdreams.』、ADDIXY×NANABORDERLACE-UPTOP22,000円+税、ADDIXY×NANA707ROOMECOLEATHERBAG24,000円+税※NEW。

707 ROOM TEE

707 ROOM CHECK TOTE

OTHERとして、ADDIXY×NANA707ROOMTEE12,000円+税、ADDIXY×NANA707ROOMCHECKTOTE18,000円+税が揃います。

世界観に没入できるPOPUP体験

東京会場では「BLACKSTONES」のリハーサルスタジオを再現した特設フォトスポットを設置。試着したまま撮影ができ、作中の登場人物になったかのような没入感を楽しめます。

ポップアップではコラボアイテムに加えADDIXYオリジナルコレクションも一部販売※。予約販売が中心となり商品は4月以降順次発送予定ですが、東京会場限定で在庫販売Tシャツのみ当日持ち帰りが可能です。

※数に限りがございますので、完売の際はご容赦ください。

※ご注文数量や生産状況により、発送時期が前後する可能性がございます。

充実の購入特典と販売情報

ポップアップおよびオンライン予約では、金額に応じた豪華ノベルティをご用意。

ADDIXY×NANAコラボステッカー、コラボショッパー、限定カード付きオリジナルカードホルダー、バッグチャームなど、ファン心をくすぐる内容です。

さらにADDIXY×NANAコンセプトカードは「ナナ」「レン」「シン」3種からランダム配布。日本国内に加え、台湾・香港・アメリカ・フランスなど12カ国への海外発送にも対応しています。

NANAの余韻を、日常のスタイルに

物語の感情や記憶を、ファッションとして身に纏うADDIXY×NANAコラボレーション。作品を知る人ほど心に響くディテールと、今の気分に寄り添う洗練されたデザインが魅力です。

ポップアップで世界観に浸るもよし、オンラインでじっくり選ぶもよし。NANAが教えてくれた“自分らしく生きる強さ”を、日常の一着として取り入れてみてはいかがでしょうか♡