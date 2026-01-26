自民党の衆院選富山1区の公認候補から外れた田畑裕明前衆議院議員が、自民党の比例代表候補として立候補する意向を示しました。



名簿順位は、前職の重複立候補者に次ぐ順位になるということです。



田畑裕明さん

「私は今回の衆議院選挙、比例区、自民党公認として出馬する判断に至りました。去る１月２３日の金曜日、上京し、衆議院解散となる通常国会に望むにあたり、久しぶりに多くの先輩、同僚議員と話す機会がありました。そこでは私の知らないところで、多くの仲間が、

私の今後の政治活動の場づくりのために、心配して動いてくれていることを知りました。仲間からは、引き続き一緒に自民党の議員として、仕事をしていこうとの大きな励まし、多くの声を直接頂戴しました。あわせて本日、自民党幹事長から、自民党のために小選挙区からの出馬を思いとどまる旨のお話をいただきました。富山１区から出馬したい思いは今でも強いです。しかし今回は、自民党のために、小選挙区立候補から身を引くべきだとの結論に至りました」





田畑さんは、先ほど午後6時前に衆院選に比例代表の北陸信越ブロックから自民党の公認候補として立候補する意向を示しました。関係者によりますと北陸信越ブロックの名簿の順位は、まず前職の重複立候補者が名簿1位で並び、その次が田畑さんで12位となります。さらにその次に元職や新人の重複立候補者が並び富山1区公認の中田宏さんはここに入ります。富山1区の自民党公認から外れた田畑さんは今月22日、いったんは1区に無所属で立候補する考えを示していましたが、きょう、比例代表での立候補を表明したことで1区での自民党の分裂選挙は回避されることになりました。