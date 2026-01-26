シンガーソングライター・ふみの（19）が26日放送のTOKYO FM「THE TRAD」（月〜木曜後3・00）にゲスト出演。ラッパー・ちゃんみな（27）から授かった「金言」について明かす場面があった。

ふみのはHANAを輩出した人気オーディションプロジェクト「No No Girls」のファイナリストで、ちゃんみなが立ち上げたレーベル「NO LABEL ARTISTS」から、1人目の所属アーティストとして、今月11日にメジャーデビューした。

オーディション参加前から弾き語り動画などをSNSに投稿していたふみの。「ノノガ」を経て大きく成長した点について「ステージで歌うことはオーディションで初めてだったので…。弾き語りは教室とかでラフに友達と遊ぶ感覚でやっていたので。ステージ上での振る舞いは凄くたくさん学ぶことができました」と語った。

また、恩師・ちゃんみなの言葉には救われたとし、特に印象に残っている言葉について「審査の前にどっちの歌い方がいいかアドバイスが欲しくて聞きに行ったことがあったんですけど、“好きな方にしなさい。表現したいのはどっちの歌い方なの？”って逆に聞かれて。ハッとしました。審査だと思ってしまって。こんなことを言っている場合じゃないと思いました」と明かしていた。