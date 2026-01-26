実は「駒澤大学出身」と聞いて驚いた有名人ランキング！ 2位「久保田利伸」を大差で抑えた1位は？
学問やスポーツの分野で知られる駒澤大学。卒業生の中には芸能界やメディア業界で活躍する有名人も多く、意外な学歴に注目が集まっています。
All About ニュース編集部は12月23日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「有名私大出身の有名人」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「実は駒澤大学出身と聞いて驚いた有名人」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、歌手の久保田利伸さんです。駒澤大学経済学部を卒業しており、在学中は軽音楽部ロック研究会に所属。1年生の時から学園祭のステージに立っていたそうです。
35年ぶりの出場となった『第76回NHK紅白歌合戦』では、大ヒット曲『LA・LA・LA LOVEソング』を含む紅白スペシャルメドレーを披露。圧巻のパフォーマンスに注目が集まりました。
回答者からは「若くして活躍されてたので失礼ながら高卒だと思っておりました」（50代女性／埼玉県）、「久保田さんのブラックミュージックのイメージと違う大学だったから」（50代女性／山口県）、「個性的で、海外の大学に行っていそう」（60代女性／静岡県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、お笑い芸人のあばれる君です。駒澤大学法学部出身で、2009年に芸能界デビュー。2015年に『R-1グランプリ』で決勝に進出し、注目を集めました。
『アイ・アム・冒険少年』（TBS系）の人気企画「脱出島」で歴代最多出場を誇り、アウトドアやテレビゲームにも精通。「食品衛生管理責任者資格」や「世界遺産検定マイスター」など、多数の資格を取得していることでも知られています。
回答コメントでは「あまり知的なイメージがなかったので」（30代女性／長野県）、「あばれる君が大卒なだけでもびっくりなのに、駒沢というイメージがない」（60代女性／栃木県）、「芸風からは想像がつかない為」（30代女性／大阪府）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
