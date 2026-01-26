【ひらがなクイズ】1分以内で挑戦！ 空欄に入る共通の2文字を当てよう。ヒントは「お茶碗の中」
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、視覚的なイメージが強い言葉を集めました。頭の中でその光景を思い浮かべると、正解がスルッと出てくるかもしれません。
てん□□
こ□□ぶ
□□ぼう
き□□け
ヒント：お茶碗の中に残るものといえば？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「めつ」を入れると、次のようになります。
・てんめつ（点滅）
・こめつぶ（米粒）
・めつぼう（滅亡）
・きめつけ（決めつけ）
信号機やパトライトが光る「点滅」や、お茶碗に残った「米粒」など、日常的なシーンに混じって、国がなくなる「滅亡」というダイナミックな言葉も隠れていました。同じ「めつ」でも、使われる漢字によって「光」「米」「滅ぶ」とイメージがガラリと変わるのが面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
