お茶碗の中にあるものから壮大な歴史の結末まで。一見共通点がないように見える4つの言葉をつなぐ「ひらがな2文字」を当てるクイズです。身近な風景を思い浮かべながら、1分以内の正解を目指しましょう！

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は、視覚的なイメージが強い言葉を集めました。頭の中でその光景を思い浮かべると、正解がスルッと出てくるかもしれません。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

てん□□
こ□□ぶ
□□ぼう
き□□け

ヒント：お茶碗の中に残るものといえば？

答えを見る






正解：めつ

正解は「めつ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「めつ」を入れると、次のようになります。

・てんめつ（点滅）
・こめつぶ（米粒）
・めつぼう（滅亡）
・きめつけ（決めつけ）

信号機やパトライトが光る「点滅」や、お茶碗に残った「米粒」など、日常的なシーンに混じって、国がなくなる「滅亡」というダイナミックな言葉も隠れていました。同じ「めつ」でも、使われる漢字によって「光」「米」「滅ぶ」とイメージがガラリと変わるのが面白いですね。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)