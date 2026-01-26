ナンバープレートでお金持ちだと思う「東北地方の地名」ランキング！ 2位「盛岡」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
車に刻まれるナンバープレートの地名には、その地域が持つイメージや雰囲気が色濃く映し出されます。なかでも「お金持ちそう」と感じさせる地名は、洗練された街並みや歴史的背景、高級感のある暮らしの印象と結びつき、人々の注目を集めています。
All About ニュース編集部では、2025年10月1〜3日の期間、全国10〜70代の男女299人を対象に、「お金持ちだと思うナンバープレートの地名」に関するアンケートを実施しました。その中から、ナンバープレートでお金持ちだと思う東北地方の地名ランキングの結果をご紹介します。
【11位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「平泉は文化財に指定されているから、街として潤沢そう！盛岡も大きい街だからやっぱりお金持ちだなというイメージ」（20代女性／東京都）、「城下町として発展し、現在も文化や経済が活発な地名なので、ナンバープレートからお金持ちの印象を持つから」（40代女性／福島県）、「県庁所在地で発展しており、生活水準が高そうなイメージ」（30代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「仙台は東北地方の中心都市であり、経済や文化、学問の拠点として大きな存在感があります。人口も多く都市機能が充実しており、他の地域に比べて裕福なイメージが強いです」（20代男性／静岡県）、「仙台は東北各地から人が集まり、その分経済も発展しているため」（30代男性／北海道）、「観光地で人気だからのお金持ちが多そうです」（30代女性／愛媛県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年10月1〜3日の期間、全国10〜70代の男女299人を対象に、「お金持ちだと思うナンバープレートの地名」に関するアンケートを実施しました。その中から、ナンバープレートでお金持ちだと思う東北地方の地名ランキングの結果をご紹介します。
2位：盛岡（岩手県）／34票岩手県の県庁所在地であり、北上川と中津川が流れる「盛岡」。古くは南部藩の城下町として栄え、歴史と文化が感じられる街並みが魅力です。盛岡城跡公園は四季折々の美しさを見せ、特に春の桜は見事。夏は比較的涼しく、秋は中津川の鮭の遡上が見られ、冬は積雪がありますが、石川啄木や宮沢賢治ゆかりの地としても知られています。レトロモダンな建物も多く、じゃじゃ麺や冷麺などのご当地グルメも人気です。
回答者からは「平泉は文化財に指定されているから、街として潤沢そう！盛岡も大きい街だからやっぱりお金持ちだなというイメージ」（20代女性／東京都）、「城下町として発展し、現在も文化や経済が活発な地名なので、ナンバープレートからお金持ちの印象を持つから」（40代女性／福島県）、「県庁所在地で発展しており、生活水準が高そうなイメージ」（30代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
1位：仙台（宮城県）／178票宮城県の県庁所在地で、東北地方最大の都市である「仙台」。ケヤキ並木が美しい定禅寺通りなど、「杜の都」として知られています。都市機能と自然が調和しており、広瀬川が市内を流れ、四季折々の風景が楽しめます。春は桜、夏は仙台七夕まつり、秋は紅葉、冬は光のページェントが街を彩ります。伊達政宗ゆかりの地として歴史的な名所も多く、東北の政治・経済・文化の中心地として発展を続けている街です。
回答者からは「仙台は東北地方の中心都市であり、経済や文化、学問の拠点として大きな存在感があります。人口も多く都市機能が充実しており、他の地域に比べて裕福なイメージが強いです」（20代男性／静岡県）、「仙台は東北各地から人が集まり、その分経済も発展しているため」（30代男性／北海道）、「観光地で人気だからのお金持ちが多そうです」（30代女性／愛媛県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)