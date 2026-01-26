【40代デニム】楽ちんワイドも復活スリムも！ 大人がきれい見えする「最旬デニムコーデ」4選
【2026冬】大人世代の「今どきデニムコーデ」正解スタイル4選2026年のトレンドデニムとして、愛用者も多いワイドなシルエットと細めのスリムなものが注目を集めています。40代の女性におすすめしたいコーディネートを4点ご紹介します。
1. 「ハイウエストデニム」はジレを合わせてきれいめに
写真ではいているのはジーンズの王道ブランド、リーバイスのワイドデニムです。90年代風のスーパーハイライズウエストを今年らしい程よい太さに仕上げ、脚長効果も期待できる1本。
2. 旬の「ルーズデニム」にはきれい色の襟つきシャツを
写真ではいているのは、旬のゆったりとしたルーズシルエットのデニムパンツ。気になるヒップや太ももを自然にカバーしてくれるので、はいていても安心感があります。ウォッシュ加工が施されたライトブルーの色味も今っぽくて◎。
トップスには、黒のシアーハイネックトップスとピンクの襟つきオーバーサイズシャツを合わせて。インナーで防寒しながら明るい色をメインにした着こなしは、冬から春に向かうシーズンにもおすすめの組み合わせです。
3. 「ワイド過ぎない太めシルエット」がはきやすい
写真ではいているのは、やわらかなストレッチ素材で快適なはき心地のブルーデニムです。ウエストの後ろ部分が太めのリブ素材になっていて、肌当たりがよいうえに窮屈さを感じないつくりの1本。
ワイド過ぎないストレートとの中間のようなシルエットは、カジュアルにもきれいめにもはけて重宝します。トップスにはキャメルブラウンのスキッパー襟ニットを合わせて、顔まわりに抜け感を出しています。
眼鏡やネックレスなどのアクセサリーをプラスし、ミニバッグやローファーなどの小物を黒でまとめたことで着こなしも引き締まり、おしゃれ度がアップ。
4. 「スリムデニム」はゆったりトップスと好相性
写真ではいているのは、2026年にトレンドとして流行の兆しを見せているスリムデニム。脚のラインにフィットするこのタイプは、40代にとっては懐かしく、20代の頃に愛用していた人も多いのではないでしょうか。
とはいえ、「太いパンツに慣れてしまって、今さら細いパンツははけない」「体のラインを拾うものは避けたい」という場合は、写真のニットチュニックのような、ゆったりとしたトップスを合わせるのがおすすめ。
上半身をオーバーサイズにしても、パンツの膝下からシューズまでが細くタイトにまとまっているためバランスよく、ほっそりと見せてくれます。
ぜひ参考にしてみてくださいね！
(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)