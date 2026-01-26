2026年は「Travis Japan」が大活躍する年に？ グループとメンバーの活躍を振り返る
アイドルグループ・Travis Japanが、2026年1月4日に横浜アリーナでツアー「Travis Japan Concert Tour 2026 's travelers」を開幕しました。
8都市を回る全国アリーナツアーで、2025年12月3日に発売された3枚目のアルバム『's travelers』を引っ下げ、旅人の世界観を表現したツアーとなっています。
さらに、2026年4月15日には、2枚目のCDシングル『陰ニモ日向ニモ』を発売予定。各メンバーはドラマやバラエティー番組で活躍し、着実にファンを増やしています。
世界的に有名なアメリカのオーディション番組『アメリカズ・ゴット・タレント』に出演し、日本でもメジャーデビュー前ながら大きな話題に。その勢いのままに、2022年10月に配信シングル『JUST DANCE!』で全世界配信デビューを果たすなど、これまでのアイドルグループにない活動を行ってきました。
圧倒的なダンススキルを誇り、2024年9月から10月にかけてワールドツアー「Travis Japan World Tour 2024 Road to A」も実施。本格的なパフォーマンスを見せるグループとして人気を集めています。
フジテレビ系でグループ初のレギュラーバラエティー番組で、撮影は日本プロサッカーリーグ（通称：Jリーグ）の全面協力のもとで実施。サッカーにまつわる企画やロケ、オリジナルのゲームを通して、競技の魅力を伝える番組となっています。
これまで番組では、リフティングでボールを落とさず目的地に進む「THE 一度も落とさずシュート」や、母の愛情がつまった実況を届ける「お母さん実況」、最長25m先のカップに蹴ってボールを入れる「サッカーDEパター」などさまざまな企画を放送してきました。近年はサッカー番組も少なくなったことで、同番組はJリーグファンからも支持を獲得。サッカー経験者の宮近さんと松田さんを中心に、メンバーがゲームで見せるスーパープレイも見どころとなっています。
また、バラエティー番組といえば、松田さんの快進撃も欠かせません。“天然おバカキャラ”で注目を集める松田さんは、『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP』（フジテレビ系）のほか、『ぽかぽか』（フジテレビ系）では月曜レギュラーを担当。フジテレビだけでなく、各局の人気番組に出演して魅力を発揮しています。2026年も松田さんの人気は続きそうで、幅広い世代のファンを増やしそうです。
七五三掛さんは、『私たちが恋する理由』（テレビ朝日系）や配信ドラマ『私の夫と結婚して』（Prime Video）、朗読劇『ハロルドとモード』など話題作に出演し、若手俳優として注目を集めているところ。『ぜんぶ、あなたのためだから』でも、どんな演技を見せてくれるのか楽しみです。
さらに、中村さんは話題のドラマ『夫に間違いありません』（フジテレビ系）に、松下奈緒さん演じる主人公の弟・貴島光聖として出演中。
宮近さんは、映画『災 劇場版』が2月20日公開予定となるなど、俳優としても活躍を始めています。2026年は、各メンバーがどんな作品に参加するのか注目です。
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
Travis Japanはどんなグループ？ すでにワールドツアーも実施Travis Japanは、宮近海斗さん、中村海人さん、七五三掛龍也さん、川島如恵留さん、吉澤閑也さん、松田元太さん、松倉海斗さんからなる7人組グループ。2022年3月には、アメリカ・ロサンゼルスに留学して武者修行した経歴を持ちます。
グループのレギュラー番組『けるとめる』も好評で人気を拡大ライブツアーや音楽番組で素晴らしいパフォーマンスを見せているTravis Japanですが、バラエティー番組でも頭角を現しています。グループでの活躍が見られるのが、2025年10月6日から放送がスタートした『けるとめる』（フジテレビ系）です。
フジテレビ系でグループ初のレギュラーバラエティー番組で、撮影は日本プロサッカーリーグ（通称：Jリーグ）の全面協力のもとで実施。サッカーにまつわる企画やロケ、オリジナルのゲームを通して、競技の魅力を伝える番組となっています。
各メンバーが俳優としても活躍！ 2026年冬ドラマにも出演グループとして活動の幅を広げているTravis Japanですが、各メンバーが俳優業でも人気を集めています。まず、七五三掛さんは、WEST.の藤井流星さん主演のドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』（テレビ朝日系）に出演中。藤井さん演じる主人公と不可解な事件の真相を追うカメラマン・桜庭蒼玉を演じ、クールな演技を披露しています。
先輩グループに肩を並べる活躍に期待！2022年の全世界デビュー以降、ファンを増やし続けてきたTravis Japan。2025年11月からSTARTO ENTERTAINMENTが始めたポッドキャストサービス「mimi-ni（ミミニ）」にて、第1弾グループとして番組を配信するなど、推されている雰囲気をプンプンと感じます。2026年はさらに人気を拡大して、先輩グループに肩を並べる活躍に期待です。
