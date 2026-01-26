¡Ö¤Ê¤ó¤«°Õ³°¡×»³ËÜÉñ¹á¤¬à½µ2¤Ç²ñ¤¦á¸µ¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¡Äà¥×¥é¥Ù2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡ÖÃçÎÉ¤·¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÂº¤¹¤®¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
2¿Í¤È¤â¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Ë¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Î¥é¥Õ¤Ê»Ñ
¡¡½÷Í¥¡¦»³ËÜÉñ¹á¤¬SNS¤ò¹¹¿·¡£¸µ¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Îà¥ì¥¢¤Êá2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Ê¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×AKB48¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦ÈÄÌîÍ§Èþ¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ë°úÍÑ¤·¤ÆÅê¹Æ¡£
¡¡¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡Ö½µ2¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¤ë¿Í♡♡♡¡×¤ÈÈÄÌî¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤Ä¤Å¤é¤ì¡¢»³ËÜ¤Ï¼Ì¿¿²¼¤Ë¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤òºî¤Ã¤¿Î¾¼ê¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤¿¡£2¿Í¤¬ÃçÎÉ¤¯¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤¤¡¢¾Ð´é¤Ç»ëÀþ¤òÁ÷¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê»Ñ¤¬¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÎà¤ÏÍ§¤ò¸Æ¤Ö¡ª¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö³ØÀ¸¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¡½µ¤Ë2²ó¤Ã¤ÆÀ¨¤¤ÃçÎÉ¤·¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«°Õ³°¡×¡Ö½µ2¤Îµ÷Î¥´¶¤¬Âº¤¹¤®¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ä¡ª¼«Á³ÂÎ¤Ê´Ø·¸À¤¬ÆÉ¤ó¤Ç¤Æ¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£