¡Ö¥¨¥°¤¹¤®¡Ä¡×¡Ö¤¹¤²¡¼¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¡×¸µÂîµå¡¦¿åÃ«È»¡¢°ìÈÕ¤ÎàFX¼è°ú·ë²Ìá¤òÊó¹ð¡Ö¶¯¿´Â¡¡×¡Ö²¶¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×SNSÁûÁ³
¹ç·×¼Â¸½Â»±×¤ÎÍó¤Ëµ¤µ¤ì¤¿à¶Ã¤¤Î¶â³Ûá
¡¡Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Âîµåº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¿åÃ«È»¤¬¸ø³«¤·¤¿FX¼è°ú¤Î·ë²Ì¤Ë¥Í¥Ã¥È¤¬Ê¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2022Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¡¢¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤â¹Ô¤¦¿åÃ«¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¡Ö°ìÈÕ¤Ç2100Ëü¡×¤ÎÊ¸»ú¤ÈÇï¼ê¤¹¤ë¼ê¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¹ç·×¼Â¸½Â»±×¤ÎÍó¤Ë¤Ï¡Ö¡Ü21,248,000¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢X¤Ç¾¡°ø¤ò¡Ö¤³¤³¿ôÆü¡¢²ðÆþ¡©¤¬¤¤½¤¦¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç²¿ÅÙ¤â±ß¤òÇã¤¤¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤È¡¢¤¤Æ¤«¤é¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤âÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¹²¤Æ¤ºÌë¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¶¯¿´Â¡¤À¤è¤Ê¡×¡Ö¤¹¤´¤¤µÕÄ¥¤ê¡¡²¶¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¯¥í¡¼¥ºÁ°¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ·èºÑ¤·¤Æ¤«¤Ã¤³¤¨¤¨¡ª¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¡¢À¤³¦¤ò³Í¤Ã¤¿ÃË¤Î¾¡Éé´¶¡ª¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¡ª¡×¡Ö¥¹¥²¡¼¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¡×¡Ö¥¨¥°¤¹¤®¤ä¤Æ 1Æü¤ÇÀ¤³¦ÊÑ¤ï¤ê¤¹¤®¡×¡Ö²æËý¤È¼Â¹ÔÎÏ¤¬¡¢·ë²Ì¤òÊ¬¤±¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤É¤ó¤À¤±ÌÙ¤±¤ó¤Í¤ó¡ª¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£