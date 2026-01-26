¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤¢¤¡¤¡¡×ÆÍÁ³¤Î³èÆ°¼«½Í¤«¤é5¥«·î¡ÄÉ×¡¢¥Ñ¥Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£»ÔÎ´ÆóàÉüµ¢¶á±Æá¤Ë¡Ö¥¢¥´É¦¡Á¡×¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡×¡Ö´ÓÏ½¤Ä¤¤¤¿¤«¤Ê¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¤ª´é¤â¸«¤ì¤ÆÀ¼¤âÊ¹¤±¤Æ´ò¤·¤¤¡×
¡¡¡Ö»°ÂåÌÜJ SOUL BROTHERS¡×¤Îº£»ÔÎ´Æó¤Îà¶á±Æá¤¬SNS¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°X¤¬4·î11¡¢12Æü¤ËÌ£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡¢º£»Ô¤¬Æ°²è¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë·Á¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿¡£Ë¹»Ò¤òÈï¤ê¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ËÉ¦¤ò¤¿¤¯¤ï¤¨¤¿»Ñ¤Ç¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤¢¤¡¤¡¡×¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥óÄã¤¤¤Ê¡×¡ÖÎ´Æó¤¯¤óÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÉ¦¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¥¢¥´É¦¡Á¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÎ´Æó¤À¤¡¡Á¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö´ò¤·¤¹¤®¤ë¤Ï¤¡µã¤¤½¤¦¡×¡Ö¤ª´é¤â¸«¤ì¤ÆÀ¼¤âÊ¹¤±¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡ÖÈ±ÀÚ¤Ã¤¿¡©¡×¡Ö°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤Êµ±¤¤¬´°Á´¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Ö¤Ì¤ë¤Ã¤ÈÉü³è¤·¤¿¤Ê¡×¡Öº£»ÔÎ´Æó¥Ñ¥Ñ¡×¡Ö´ÓÏ½¤Ä¤¤¤¿¤«¤Ê¡×¡Ö¤â¤¦¼ò吞¤à¤Ê¤è¤Ê¡×¡Ö¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ï¤º¤·¤Æ¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡º£»Ô¤ÏºòÇ¯4·î¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤·¡¢8·î¤«¤é³èÆ°¼«½Í¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤¬11·î¤Ë¡¢2026Ç¯¤«¤é³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯9·î¤Ë°ìÈÌ½÷À¤È·ëº§¡¢Âè1»Ò¤ÎÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£