¡¡12ºÐ¤Ç¥ß¥ê¥ª¥óÏ¢È¯¤·¤¿¡Ö¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼5¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¹¸(64)¡á²Æì¸©½Ð¿È¡á¤Îà64ºÐÆ±³ØÇ¯¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¤ËÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¿Í¤ÈÂÐÌÌ¤¹¤ë♡¤³¤ì¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÊú¤¯Ì´¤ÎÃæ¤Ç¤â¼Â¸½¤·¤¿¤éºÇ¤â´¶Æ°¤¹¤ë½Ö´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ËÅê¤²¤«¤±¡¢¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï³ÊÆ®²È¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î³ÑÅÄ¿®Ï¯(64)¡£
¡¡Åº¤¨¤é¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤ä¶ÛÄ¥¤·¤¿ÌÌ»ý¤Á¤Î³ÑÅÄ¤¬¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ê¡¢¹¸¤È´ó¤êÅº¤¦»Ñ¤¬¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¹¸·¯¤È¤Ï¾¼ÏÂ36Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÆ±¤¤Ç¯¡×¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¡Ø¥¢¥¥é¡Á♡¡ÙÊª¿¿»÷¤·¤¿¤·¤¿¡¢Ì´¤¬³ð¤¦¤Î¤Ï¡¢³ð¤¨¤è¤¦¤âÀ¸¤¤Æ¤ë¤«¤é¤ä¤Í¡×¡Ö20À¤µªºÇÂç¤Î¾¯Ç¯¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤ª°ì¿Í¤Ç¤¹¥Í¡ª¡×¡Ö¹¸¤¯¤ó¤âÂç¤¤¯¤Ê¤é¤ì¤Æ¡Ä¡×¡Ö´ÔÎñ²á¤®¤Æ¤ë¤Î¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼5¤Ï1973Ç¯¤Ë¡Ö¸Ä¿Í¼ø¶È¡×¤¬145ËüËç¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£Åö»þ12ºÐ¤Î¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¹¸¤Î²Î¾§ÎÏ¤ä¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¿Íµ¤¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¤½¤Î¸å¤â¡ÖÎø¤Î¥À¥¤¥ä¥ë6700¡×(73Ç¯)¡¢¡Ö³Ø±àÅ·¹ñ¡×(74Ç¯)¤È¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÈô¤Ð¤·¤¤¤º¤ì¤â¥ß¥ê¥ª¥ó¤òÃ£À®¤·¤¿¡£