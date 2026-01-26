尾瀬保護財団の設立３０周年を記念するフォーラムが２４日、都内で行われ、これからの尾瀬が目指すべき方向性について意見が交わされました。

尾瀬保護財団は、尾瀬の自然環境の保全を目的に１９９５年８月に発足しました。群馬・福島・新潟の３つの県のほか、片品村などの自治体、土地の一部を所有する東京電力などで構成され、普及啓発や調査研究に取り組んできました。

今回のフォーラムは、設立からの３０年を振り返るとともに、これからの尾瀬が目指すべき方向性を考えようと開かれました。

冒頭、あいさつに立った山本知事は、３０周年を迎えた意義について次のように話しました。

「特別保護区や特別天然物にも指定される尾瀬を守り、後世に残していくことは今を生きる私たちの使命だと考えております。」（山本知事）

そのうえで、木道の老朽化やニホンジカによる植物への被害など尾瀬を取り巻く課題を共有したうえで「きょうは皆さまと一緒に考えていきたい」と述べました。

また、尾瀬に関する研究を行っている東京大学大学院の山本清龍准教授が「尾瀬の価値の保全と継承」と題し講演しました。

山本准教授は、データを示しながら、入山者数の減少など尾瀬を取り巻く現状や課題について説明しました。また、富士山や広島県の宮島など各地で財源確保の動きが出ている事例を紹介したうえで、尾瀬を守っていく取り組みについて提案しました。

「（入山料で）３００円を提示しましても３％しか減りませんので、尾瀬にそれだけの価値を見出している人たちがいるんだということになりますので、尾瀬に来られる方々の力を借りながら尾瀬を守っていこうという仕組みも考えることができます。」（山本准教授）

会場には約３００人が集まり、これからの尾瀬について考えを深めていました。