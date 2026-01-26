浜松市役所のロビーに設置されていた、人気アニメ「エヴァンゲリオン」初号機の立像が2026年1月25日に展示最終日を迎え、多くのファンが最後のお別れを惜しみました。

【写真を見る】浜松市役所に9か月間設置されていた、"エヴァ初号機"

市役所の吹き抜けに9か月間設置

＜伊豆川洋輔記者＞

「市役所に来るだけで、心が弾んだ9か月。ロビーにいる立像は26日が見納めです」

浜松市役所の吹き抜けにそびえ立つ、主人公・碇シンジが乗る「エヴァンゲリオン初号機」の約6メートルの立像。

この立像は市と作品がコラボレーションした「シン・ハママツ計画」の目玉として、2025年4月から9か月にわたって設置されてきました。

関連イベントは2月末まで実施

最終日となった25日は、休日にもかかわらず800人を超えるファンが駆け付けました。

＜市内から来たファン＞

「きょうで終わりなのが残念です。もっと伸ばしてほしいです期間を」

立像の展示は終了しましたが、市内各地で行われているスタンプラリーやグルメ企画などの関連イベントは2月末まで続きます。