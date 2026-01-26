3区・中橋氏「農家の所得保証を」

1月27日公示の衆院選で、参政党から静岡県選挙区で立候補する予定の新人3人が1月25日に記者会見を開き、政策などを語りました。

参政党から静岡3区で立候補するのは、イベント企画業の中橋辰也（なかはし・たつや）氏（38）です。

＜参政党・新人 中橋辰也氏＞

「農家への所得保証、準公務員化という呼び方もしていますが、この所得保証という形を何らかの形でやはり実現していきたい」

6区・輦止氏「積極財政で課題解決」

静岡6区から立候補するのは、人材紹介業経営の輦止保教（くるまど・やすのり）氏（52）です。

＜参政党・新人 輦止保教氏＞

「私は積極財政を一番訴えていきたいと思います。積極財政により、教育や経済、いろんなことが解決できると思っています」

8区・神田氏「子育て目線からの積極財政・消費税減税」

静岡8区からは、主婦の神田綾乃（かんだ・あやの）氏（52）が立候補します。

＜参政党・新人 神田綾乃氏＞

「お母さん方の生活を、私も含めて本当に今、大変な状況なんです。中間層、徐々に徐々に貧しくなっている。子育て目線からの積極財政、消費税減税を訴えていきたいと思います」

静岡3区ではこのほか中道の小山氏、自民の山本氏、共産の竹村氏、静岡6区からは中道の渡辺氏、自民の勝俣氏、静岡8区は中道の源馬氏、自民の稲葉氏、共産の村田氏が出馬する予定です。