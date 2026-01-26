衆議院選挙と同じ来月8日に投開票が行われる「県知事選挙」は、三つどもえの戦いとなっています。

各陣営が迎えた週末の選挙戦。

県内各地を巡り、ビジョンと政策を訴えました。

◆平田 研 候補(58)〔無所属：新〕

のぼり旗をたなびかせ、長崎市の浜町アーケードに姿を見せたのは新人で、元副知事の平田 研 候補です。

同じ国土交通省出身の鈴木長崎市長が脇を固め、商店街を練り歩きました。

（平田 研 候補）

「県民のおひとり、おひとりが、これから活躍していく。あるいは安心して長崎県で暮らしていく。その舞台をつくるために長崎に戻って来た」

鉄橋でマイクを握った平田候補は、県の事業の大胆な見直しや小規模事業主への直接支援など、重点政策をアピールしました。

（平田 研 候補）

「蓄えた経験、知識、ネットワーク。そして何よりもこの私の覚悟のすべてを、いまの長崎県の現状にぶつける。そして皆さんと一緒に長崎県の未来をつくっていく」

このほか 重点地区と位置付ける “大村市” では、24日に演説会を行い、議員団による組織選挙で支持を呼び掛けています。

◆筒井 涼介 候補(32)〔無所属：新〕

告示後 最初の土曜日、長崎市銅座町に選挙カーで登場したのは、候補者の中で最年少の32歳で共産党県常任委員の新人、筒井 涼介候補です。

（筒井 涼介 候補）

「“全然 給料が増えない” こういうことが言われている。子育てをされている皆さんは、子育てにお金がかかる。若い世代の皆さんが希望を持って長崎県で暮らしていけない。(長崎で就職する)若い世代の皆さんに就職支度金を出して、安心して働き続けてもらえるようにする」

イメージカラーは、薄紫色。

身振り手振りを交え、若者や子育て世帯の県内定着に向けた助成制度や、石木ダム建設事業の中止

などを訴えました。

（筒井 涼介 候補）

「政治を変える主役は、皆さんお一人おひとり。今、この場所でお話を聞いた皆さん、まずは一歩踏み出していただけませんか」

穏やかな口調で有権者に語りかけ、対話を通して県政刷新を訴えています。

◆大石 賢吾 候補(43)〔無所属：現〕

一方 再選を目指す 現職の大石 賢吾候補は、25日に佐世保市で演説会を開きました。

自民党本部が “自主投票” とする中、党所属の議員のほか、宮島 佐世保市長が出席。

（大石 賢吾 候補）

「私は知事として、世代交代の旗印として、その先頭に立って、その変化を実現していく」

掲げるスローガンは「輝く長崎 新時代へ」。

規制緩和や人工知能など “新技術” による県づくりや、石木ダムの建設、県北振興などに向けた決意を示しました。

（大石 賢吾 候補）

「新しいチャレンジをしっかりと、長崎で起こしていかなくてはいけない。そういう時に、針を4年前に戻す、そういうことは僕は絶対にやってはいけないと思う」

24日も長崎市内でも商店街を練り歩くなどして、4年間の実績をアピールしました。

期日前投票は23日から始まっていますが、27日に公示される「衆議院選挙」の影響もあり、25日時点の投票者数は、2400人あまりにとどまっています。