¡Ú¶¥±Ë¡Û³áËÜ°ì²Ö¤¬2025Ç¯ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¡¡º£Ç¯¤â£Ï£×£Ó¤È¡ÖÆóÅáÎ®¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×
¡¡ÆüËÜ¿å±ËÏ¢ÌÁ¤Ï£²£¶Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡Ö£Ê£á£ð£á£î¡¡£Á£ñ£õ£á£ô£é£ã£ó¡¡£Á£÷£á£ò£ä£ó¡¡£²£°£²£µ¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¡Ê£Ï£×£Ó¡Ë¤È¶¥±Ë¤ÎàÆóÅáÎ®á¤ò·Ç¤²¤ë³áËÜ°ì²Ö¡ÊËçÊý£Ó£Ó¡Ë¤¬ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÍ¥½¨Áª¼ê¡¦¥³¡¼¥Á¤ÎÉ½¾´¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¤Î³áËÜ¤Ï¡¢£¸·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡ÊÀ¤³¦¿å±Ë¡Ë¤Ç£Ï£×£Ó¤Î£³¥¥í¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¶â¥á¥À¥ë¡¢£µ¥¥í¤Ç¤ÏÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡££Ï£×£Ó¤ÇÆüËÜÀª¤ÎÍ¥¾¡¤Ï»Ë¾å½é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¶¥±Ë¤Ç¤â¡¢£¸£°£°¥á¡¼¥È¥ë¼«Í³·Á¤Ç£¸°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿°ìÇ¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Öº£µ¨¤ÏÀ¤³¦¿å±Ë¤¬¤¹¤´¤¯¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ä¡¢¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤ÎÍ¥¾¡¤Ï¼«¿®¤Ë¤¹¤´¤¯¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×¤È½¼¼Â¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡À¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¡Ö¤¢¤Þ¤ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÍèµ¨¤âÆóÅáÎ®¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡££¹·î¤Î¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¡Ê°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï¡ÊÂåÉ½Áª¹Í¤ò·ó¤Í¤ë¡Ë£³·î¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¶¥±Ë¤Ç¤Î¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÎÂåÉ½¸¢¤ò¼è¤ê¡¢¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ç¤â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¤¡×¡£º£¸å¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤Ë´üÂÔ¤À¡£