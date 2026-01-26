巨人は２６日、春季キャンプ前に宮崎で行う１軍合同自主トレ参加選手を発表した。投手陣では前日本ハムの北浦竜次（２６）、松浦慶斗（２２）が１軍メンバーに名を連ねた。ともに身長１８４センチ以上、体重１００キロ台という大型左腕コンビ。昨年の田中瑛斗投手（２６）に続くブレイクに期待がかかる。

昨季まで育成選手としてプレーしていた北浦は日本ハムを自由契約となり、支配下契約を勝ち取って加入。松浦は現役ドラフトで移籍した。

以下、１軍参加選手。

（投手）田中将大、大勢、西舘勇陽、山崎伊織、戸郷翔征、竹丸和幸、田和廉、赤星優志、山城京平、則本昂大、田中瑛斗、森田駿哉、松浦慶斗、北浦竜次、船迫大雅、横川凱、石川達也、エルビス・ルシアーノ

（捕手）甲斐拓也、大城卓三、岸田行倫、山瀬慎之助

（内野手）門脇誠、坂本勇人、石塚裕惺、浦田俊輔、小浜佑斗、泉口友汰、リチャード、荒巻悠、宇都宮葵星

（外野手）丸佳浩、松本剛、皆川岳飛、中山礼都、佐々木俊輔、知念大成

このメンバーと来日前の外国人選手がキャンプ１軍スタートとなる見込みで、その他の選手はファームスタートとなる見込みだ。