25日、霧島を舞台に行われたかごしま女子駅伝。神村学園のエースが有終の美を飾るラストランを見せ、肝属が9年ぶりの優勝を果たしました。

39回目を迎えた「かごしま女子駅伝」。中学生から一般・実業団まで、各世代のランナーが県内12地区に分かれてたすきをつなぎます。（6区間・21.0975キロ）

「先頭を引っ張るのが大島の白峯袴羽」

1区2キロ過ぎ、縦長の隊列から肝属が先頭に立ちます。

卒業後は県外の大学に進む瀬戸口凛。3年間の集大成となる区間賞の走りを見せます。

スピード区間の2区。後方では追い上げも。（10位→8位 日置・小園怜華選手（京セラ））

3区では、熊毛・小脇あかりが区間賞の走りで3人を抜きます。（8位→5位）

さまざまな境遇で大会に臨んだランナーたち。

4区、16秒リードでたすきを受けた先頭、肝属の倉岡。区間賞の走りで50秒以上に広げます。

区間2位は日置の武田星莉。日置は8位から5位に浮上します。

先頭の肝属は、5区の福岡智里が粘りの走りで先頭を守ると。

アンカーは、鹿児島工業の小代粼琶子。首位を守り切り、9年ぶりの優勝を果たしました。

（肝属・瀬戸口凜選手）「地元の肝属地区で走れる喜び、1区で任せてもらえることに感謝して走ることができた。中学高校の大事な青春の1ページとして、この大会で鹿児島で戦えたのが本当に幸せで素敵なひと時だった」

一方、レース終盤で粘りの走りをみせた熊毛。去年の11位（Cクラス）からBクラス入りとなる8位でフィニッシュしました。

初めて走った霧島路。走り続けてきたこの路。12地区の女性ランナーには、笑顔がありました。

