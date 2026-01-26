霧島連山の新燃岳で本格的なマグマ噴火が発生して15年です。専門家は「いざというとき異変を五感で感じ行動してほしい」と呼びかけます。

（2011年ヘリレポート）「新燃岳上空です。目の前に迫る大きな噴煙のかたまりに圧倒されます」

2011年1月26日、新燃岳でおよそ300年ぶりとされる本格的なマグマ噴火が発生、噴煙は火口から7000メートルの高さに達しました。

霧島市内では当時、立入規制区域を超えて噴石が飛んだほか、噴火に伴う空気の振動＝空振でガラスが割れるなど被害が出ました。

鹿児島大学の井村隆介准教授は15年前、火口から7キロ離れたこの場所でマグマ噴火を目の当たりにしました。

（鹿児島大学・井村隆介准教授／火山地質学）「ゴーという音、ジェット機の横にいるような音がずっと聞こえていて、このあたりの建物のガラスが空振でガタガタとずっと揺れ続けていた」

火口から8キロ風下にあった宮崎・都城市御池小学校です。15年前、軽石などが10センチほど積もりました。この時、新燃岳から2日間で出た軽石や火山灰の量は、去年、桜島から出た量の80倍です。

（記者）「2011年の噴火で出た軽石です。触るとザクザクしていて、手に持ってみるととても軽い感じがします」

（井村隆介准教授）「こういうものが空からバラバラと降ってくる状況。とてもそういう状況では避難は難しい」

温泉が人気の霧島市。おととし県内外から訪れた観光客は、600万人以上にのぼります。

火口から6キロ離れた温泉街で飲食店を営む男性は、地域全体で当時の記憶が風化してしまうことを懸念しています。

（飲食店経営・脇元敬さん）「世代交代をしていたり経営者が変わってたり、でも節目節目でみんなに知ってもらって、当時のこと、こうだったっていう我々がまた口で伝えるっていうのも大事」

新燃岳は去年6月にも噴火が発生し、現在、新燃岳の噴火警戒レベルは2の「火口周辺規制」が続いています。

井村准教授は「霧島連山の下にはマグマがたまっていて、2011年より膨らんだ状態。いつ噴火が起こってもおかしくない」と警鐘を鳴らします。

（井村隆介准教授）「2011年の噴火のときには、噴火警戒レベルは2で、警戒範囲は2キロだった。地域の人たちは自分たちで判断して行動しなければいけない。みなさん自身の五感。これは火山灰、この音はどうだというようなことを、ちゃんと考えて判断できるようになってほしい」

15年前の災害を教訓に、ひとり一人がいざというときに備えることが大切です。

