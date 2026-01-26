Mrs. GREEN APPLE大森元貴「作るときに画が浮かんで、それが現実になって…本当にうれしい」“紅白”白組トリで歌った『GOOD DAY』制作時の予言が的中!?

Mrs. GREEN APPLE大森元貴「作るときに画が浮かんで、それが現実になって…本当にうれしい」“紅白”白組トリで歌った『GOOD DAY』制作時の予言が的中!?