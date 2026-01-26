立憲民主党の前衆議院議員であす公示の衆院選に中道改革連合から立候補する山登志浩さんが、前回の衆院選の選挙運動費用の収支報告書に記載ミスがあったことが分かりました。



山さんは、速やかに訂正するとしています。



記載の不備が見つかったのは、おととし10月に行われた衆院選の選挙運動費用の収支報告書です。



収入の欄には、山さんが代表を務める立憲民主党の富山県第1区総支部が40万円を寄付したと記載されていますが、富山県第1区総支部の収支報告書には、該当する支出がありませんでした。





この40万円について山さんは自身が立て替えたと説明しています。立憲（当時）山登志浩 前衆議院議員「私が立て替えたお金ポケットマネーです。選挙活動であれ通常の政治活動であれ現金で支払いすることが多々ございますので、立て替えるということ自体は全く問題ありませんが、領収書の発行を失念していたということは本当に申し訳ないと思っております」山さんは、誤った記載であったことを認め、今後は会計責任者を統一し、資金の流れ全体を把握するよう指示したとしています。選挙運動費用の収支報告書は速やかに訂正するとしています。立憲（当時）山登志浩 前衆議院議員「政治と金を巡る問題で厳しく追及する立場にありますので不備、ミスとはいえ、市民の皆さんに誤解を招く結果になったことはお詫びしなければならないと思っております。大変申し訳ないと思っております」