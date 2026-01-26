【27日の全国の天気】

日本海側は昼前後から雪や雨の範囲が広がるでしょう。午後は東北太平洋側でも雪の降る所がありそうです。なお、次第に寒気が南下するため、はじめ雨の所も夜には雪に変わるでしょう。太平洋側は晴れ間の出る所が多い予想です。西日本の太平洋側は昼ごろから晴れるでしょう。九州の雨は明け方までで、日中は日差しが届きそうです。沖縄は午前を中心に雨が降るでしょう。

【27日の予想気温】

朝の最低気温は、九州や四国で前日より5℃くらい高くなりそうです。福岡は5℃高い5℃、高知は4℃高い2℃でしょう。北日本も前日より高い所が多く、仙台は4℃高い-2℃、盛岡は5℃高い-5℃、札幌は4℃高い-8℃の予想です。その他、大阪は2℃、新潟は-1℃、名古屋は0℃、東京は1℃でしょう。

日中の最高気温は全国的に前日より高く、寒さが少し緩みそうです。ただ、福岡は9℃で前日より1℃低いでしょう。大阪は前日より5℃高い10℃、新潟は3℃高い6℃、名古屋は3℃高い9℃、東京は1℃高い10℃、仙台は4℃高い7℃、札幌は2℃高い-2℃の予想です。午後は、各地で北よりの風が強まるでしょう。

【週間予報】

・西日本と沖縄

山陰は、この先しばらく雪や雨の日が続くでしょう。30日（金）は、まとまった雪となるおそれがあります。その後、2月スタートの1日（日）は、九州や四国でも雨の降る所がありそうです。

・東日本

北陸は雪の日が続くでしょう。関東と東海は晴れる日が多く、さらに空気の乾燥が進みそうです。火の取り扱いにはご注意ください。また、厳しい寒さは2月のはじめにかけて続く予想です。

・北日本日本海側は雪が続き、29日（木）から30日（金）にかけては大雪となるおそれがあります。積雪の多くなっている所では、なだれや落雪、そして除雪作業中の事故にもご注意ください。太平洋側は晴れる日が多いでしょう。