けさ、富山市の踏切で貨物列車と車が衝突しました。



この事故の影響であいの風とやま鉄道はダイヤが一時大幅に乱れ県内の各駅は混雑しました。



警察は車が踏切内に残っていた雪でスタックし動けなくなった可能性があるとみて事故の原因を調べています。



電車の再開を待つ乗客で溢れかえる高岡駅です。



富山駅も足止めされた乗客で混雑し、改札付近には遅延証明書を求める多くの人の姿がありました。





男子学生「黒部から越中大門まで。富山駅止まりになってここで降りたんですけどなかなか電車来なくて困っています」女子学生「どうすればいいかわからないから大変です、困っています」警察などによりますと、きょう午前6時30分ごろ富山市北代にあるあいの風とやま鉄道の踏切で貨物列車と普通乗用車が衝突しました。車には2人が乗っていて運転していた40代の男性が軽いけがをしました。同乗していた人にけがはありませんでした。事故があった現場は普通乗用車などの進入が禁止されている踏切でした。現場付近には雪が残っていて警察は、車が踏切内の雪でスタックし、動けなくなった可能性があるとみて事故の詳しい原因を調べています。この事故の影響で、あいの風とやま鉄道は富山駅と高岡駅の間の上下線で午前8時30分ごろまで運転を見合わせました。上下線あわせて27本が運休したほか最大でおよそ2時間の遅れが出るなどダイヤが大幅に乱れ、7400人に影響が出ました。また、おととい高岡市の広小路電停付近で万葉線の回送車両が脱線した事故の影響で万葉線は高岡駅と米島口の間で運休し、バスによる代行輸送を行っていましたが、きょう午後3時ごろに運行を再開しました。一部で本数を減らして運行していて、万葉線は引き続き脱線の原因を調べています。