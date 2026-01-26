M!LKの山中柔太朗さん、超特急の郄松アロハさんがW主演を務めた映画『純愛上等!』の完成披露上映会が行われ、主演の2人とともに白鳥晴都さん、嵐翔真さん、浅野竣哉さん、小平大智さん、高橋璃央さん、宮脇優さん、堀夏喜(FANTASTICS)さん、八重樫風雅監督が登場しました。

【写真を見る】【 M!LK・山中柔太朗 】超特急アロハと狃祕告白対決瓩猫犢イ滅畭緻昌譟屬─好き」を披露





映画『純愛上等!』は、白岩高校のトップを張る佐藤美鶴(山中柔太朗)と紅桜高校のトップを張る亀井円(郄松アロハ)の不器用だけどまっすぐな想いが交錯する様子を描いた、笑いあり、ときめきあり、アクションありの新感覚ラブストーリー。









会場に登場すると、山中さんは爐海離瓮鵐弌爾離好吋献紂璽襪合いまして、集まることができたので楽しんでもらえれば瓠▲▲蹈呂気鵑廊爐海虜酩覆瓩舛磴ちゃホッとなので心も体もぽかぽかにして帰ってもらえたら嬉しい瓩醗Щ◆















撮影では監督と密にコミュニケーションを取った、と山中さんは振り返ると、爐海海泙埜き合ってやって下さる監督は初めてで嬉しかった。 お昼で終わる予定がワンシーンで夕方くらいまでいったこともありました瓩般世しました。



アロハさんは今作でアクションに初挑戦。アクションシーンで共演することが多かった堀さんは爐瓩舛磴ちゃ身体が効いて。アクションの呑み込みが早くて、引っ張ってもらってありがたかったです瓩肇▲蹈呂気鵑鮴篁燭靴泙靴拭









また、映画の公開が2月13日とバレンタインも近いことから、イベントでは山中さんとアロハさんが『もしバレンタインに大切な人へ思いを伝えるなら』をテーマに「純愛告白対決」で勝負。



チームでそれぞれ相談した後、先攻の山中さんは「友チョコでしょ？本命？『え、好き』」と、現在大ヒットしているM!LKの『好きすぎて滅！』のセリフパートを再現して告白するとファンからは黄色い声援が。









このセリフのポイントについて同じチームの堀さんは爐海譴老觜祝椰佑琉媚廚固まっていた瓩肇丱蕕垢函∋鈎罎気鵑廊爐修譴鮓世辰燭蘆僂困しいから瓩半箸貍个ぁまた、浅野さんからも狢緻昌譴覆里猫瓩叛爾掛けられると、山中さんは狢緻昌譴呂泙困き瓩塙欧討討い泙靴拭















後攻のアロハさんは「今日ってバレンタインデーだよね。これチョコ。あげる。開けてみて。カカオ何パーセントかって？愛情100％。」とキメポーズも付けて、元気いっぱいに告白。会場を盛り上げたアロハさんに宮脇さんは爛▲蹈老らしい「チョケ」を出してきてそこがキュンポイントだった瓩肇灰瓮鵐箸靴泙靴拭









勝負の結果、お客さんの判定で勝者は山中さんに決まると、山中さんは「よかった」とホッとした表情を見せていました。

