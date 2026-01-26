田畑さんは自民党の比例代表候補として立候補する意向を示し無所属での立候補は取りやめました。



おととい開かれた田畑さんの後援会は、判断については「本人に一任する」と決め、田畑さんはしかるべき時までに決断したい、としていました。



おととい、富山市内で開かれた田畑裕明さんの後援会には支援者100人以上が集まりました。



会合は非公開で行われ、出席者によりますと自民党本部が今月23日に発表した比例代表の北陸信越ブロック名簿に田畑さんの名前が記載されたことなどについて協議したということです。





自民党本部は先週、富山1区の公認候補を県連の申請通り中田宏さんにすると発表しました。田畑さんが小選挙区に無所属で出馬するか、比例代表に自民党公認候補として出馬するかの判断については、「本人に一任すること」で承認されました。終了後、取材に応じた田畑さんは「富山1区に無所属で立候補する意向は変わらない」としたうえで、次のように述べていました。田畑裕明さん「比例で公認をいただいたことは感謝の気持ちをお伝えさせていただいた。今後については党本部とも相談をしていきたいし、その判断については後援会の皆様には一任をいただきました」田畑さんはしかるべき時までに決断したいとしていました。党本部が比例名簿に田畑さんを記載したことについて市連の藤井大輔支部長は。自民富山市連 藤井大輔支部長「（県連・市連の思いは）十分汲み取っていただいた上で、比例名簿に関しては党本部の一任ということで、我々も了解してきたわけですから、決して反故にされたものではないと思っている」