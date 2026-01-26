菊地凛子、錦戸亮出演のフジテレビドラマ「嘘が嘘で嘘は嘘だ」第３話が２５日に放送され、ラストに次回第４話が最終回となることが告知された。

ネットは「ええええー、もう最終回」「早くない！？」「おもしろいのにもう次最終回なの！？」「もう最終回とかもったいないくらいいい作品」「面白いなこれと思ったら次回で最終回なんかーい！」と驚く投稿が相次いでいる。

ひき逃げ事件が発生した雪のクリスマスイブに、大森みつ子（菊地凛子）が不倫が原因で離婚した元夫小林幸助（錦戸亮）に呼び出されて居酒屋に。そこに自称結婚詐欺師・中村信（塩野瑛久）、自称刑事・並木正義（竹原ピストル）が入り込んできて、初回から居酒屋のテーブルで会話劇が繰り広げられている。

４人とも何かを隠しているようで、何が嘘で、何が本当か分からない会話が進行。一方で第３話で、居酒屋に流れたテレビニュースでは、ひき逃げ事件の被害者が、幸助の不倫相手・リコピンこと与田真理子（中田青渚）だったが、名前がなぜか「馬場多磨子」だった。

これまでに、実は幸助は全部本当のことを言っており、「もうリコピンに会えない」と言ったり、首痛を訴えていることから、ひき逃げ犯だとの推察や、結婚詐欺師を名乗っている中村信が本当は刑事説などが浮上していた。しかし第３話ラストで、みつ子も頭を負傷していることが判明。謎が深まっている。