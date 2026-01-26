マカロニえんぴつが3月11日にリリースするBlu-ray／DVD『マカロニえんぴつ 10th Anniversary Live「still al dente in YOKOHAMA STADIUM」』の完全生産限定盤に収録されるCDの、収録内容が公開された。

（関連：HANA、Fukase、マカロニえんぴつ、なにわ男子、新しい学校のリーダーズ、幾田りら……注目新譜6作をレビュー）

本CDは当初2枚組として発表されていたが、4枚組へとボリュームアップ。横浜スタジアムで開催された2デイズ公演の音源が全編にわたり完全収録され、「サンキュー・フォー・ザ・ミュージック」「日常と君と僕の歌」など、現在は廃盤となっているインディーズ以前の自主制作楽曲も収められる。

なお、完全生産限定盤は公式ファンクラブ『OKKAKE商店』限定販売。4枚組のCDに加えて、横浜スタジアム2デイズのライブ映像、2025年9月に東京 下北沢SHELTERで開催されたスペシャルワンマンライブの模様も収録され、80ページ以上に及ぶライブフォトブックレットが封入された特製ボックス仕様となる。

さらに、1月28日までの早期予約特典で、メンバーサイン入りポストカードセット（3枚セット）が付属。詳細及び各法人の予約特典は特設サイトにて確認可能だ。

（文＝リアルサウンド編集部）