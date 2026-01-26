　本日の日経平均株価は、円急伸で輸出株を中心にリスク回避の売りが優勢となり、前週末比961円安の5万2885円と3日ぶりに反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は25社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、金価格が初の5000ドル突破で買いが優勢となった住友金属鉱山 <5713> [東証Ｐ]、第3四半期好決算で再度の業績上振れも意識されたヒガシホールディングス <9029> [東証Ｓ]など。そのほか、ＩＭＶ <7760> [東証Ｓ]、中央自動車工業 <8117> [東証Ｓ]の2社は6日連続で高値を更新した。

※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1515> 日鉄鉱　　　　東Ｐ　鉱業
<1723> 日本電技　　　東Ｓ　建設業
<1909> 日本ドライ　　東Ｓ　機械
<1961> 三機工　　　　東Ｐ　建設業
<2705> 大戸屋ＨＤ　　東Ｓ　小売業

<2983> アールプラン　東Ｇ　不動産業
<4107> 伊勢化　　　　東Ｓ　化学
<4658> 日本空調　　　東Ｐ　サービス業
<5076> インフロニア　東Ｐ　建設業
<5352> 黒崎播磨　　　東Ｐ　ガラス土石製品

<5713> 住友鉱　　　　東Ｐ　非鉄金属
<5714> ＤＯＷＡ　　　東Ｐ　非鉄金属
<5741> ＵＡＣＪ　　　東Ｐ　非鉄金属
<6039> 動物高度医療　東Ｇ　サービス業
<6227> ＡＩメカ　　　東Ｓ　機械

<6890> フェローテク　東Ｓ　電気機器
<7744> ノーリツ鋼機　東Ｐ　精密機器
<7760> ＩＭＶ　　　　東Ｓ　精密機器
<8117> 中央自　　　　東Ｓ　卸売業
<8747> 豊トラスティ　東Ｓ　証券商品先物

<9029> ヒガシＨＤ　　東Ｓ　陸運業
<9059> カンダ　　　　東Ｓ　陸運業
<9065> 山九　　　　　東Ｐ　陸運業
<9532> 大ガス　　　　東Ｐ　電気・ガス業
<9996> サトー商会　　東Ｓ　卸売業

株探ニュース