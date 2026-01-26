本日の【上場来高値更新】 住友鉱、ヒガシＨＤなど25銘柄 本日の【上場来高値更新】 住友鉱、ヒガシＨＤなど25銘柄



本日の日経平均株価は、円急伸で輸出株を中心にリスク回避の売りが優勢となり、前週末比961円安の5万2885円と3日ぶりに反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は25社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、金価格が初の5000ドル突破で買いが優勢となった住友金属鉱山 <5713> [東証Ｐ]、第3四半期好決算で再度の業績上振れも意識されたヒガシホールディングス <9029> [東証Ｓ]など。そのほか、ＩＭＶ <7760> [東証Ｓ]、中央自動車工業 <8117> [東証Ｓ]の2社は6日連続で高値を更新した。



※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<1515> 日鉄鉱 東Ｐ 鉱業

<1723> 日本電技 東Ｓ 建設業

<1909> 日本ドライ 東Ｓ 機械

<1961> 三機工 東Ｐ 建設業

<2705> 大戸屋ＨＤ 東Ｓ 小売業



<2983> アールプラン 東Ｇ 不動産業

<4107> 伊勢化 東Ｓ 化学

<4658> 日本空調 東Ｐ サービス業

<5076> インフロニア 東Ｐ 建設業

<5352> 黒崎播磨 東Ｐ ガラス土石製品



<5713> 住友鉱 東Ｐ 非鉄金属

<5714> ＤＯＷＡ 東Ｐ 非鉄金属

<5741> ＵＡＣＪ 東Ｐ 非鉄金属

<6039> 動物高度医療 東Ｇ サービス業

<6227> ＡＩメカ 東Ｓ 機械



<6890> フェローテク 東Ｓ 電気機器

<7744> ノーリツ鋼機 東Ｐ 精密機器

<7760> ＩＭＶ 東Ｓ 精密機器

<8117> 中央自 東Ｓ 卸売業

<8747> 豊トラスティ 東Ｓ 証券商品先物



<9029> ヒガシＨＤ 東Ｓ 陸運業

<9059> カンダ 東Ｓ 陸運業

<9065> 山九 東Ｐ 陸運業

<9532> 大ガス 東Ｐ 電気・ガス業

<9996> サトー商会 東Ｓ 卸売業



