高校サッカー新人戦は決勝戦が行われました。神村学園が鹿児島城西に逆転で勝ち2年連続9回目の優勝を飾りました。



共に無失点で勝ち上がってきた赤の神村学園と青の鹿児島城西。決勝は序盤から城西が主導権を握ります。迎えた前半8分。城西は、4番浦本のシュートのこぼれ球を9番境が押し込みました。その後も城西の攻勢が続きますが、神村学園はゴールキーパー久保のファインセーブで追加点を許しません。





すると、神村は後半22分、城西の一瞬の隙をつきます。16番伏原のスルーパスに9番岡野が抜け出し、ゴール。（神村学園 岡野綱人選手)「厳しい時間が続いたんですけど、相手の背後を狙って、相手の位置を見て（ゴールを）決めました」この後、互いに譲らず試合は延長戦へ。延長前半の終了間際、神村はフリーキックのチャンス。1年生橋野のキックを11番奥田がヘディングで決めて逆転します。(神村学園 奥田敦斗選手)「セットプレーは一試合 通して狙っていたので,そこで橋野が最後いいボールを上げてくれてゴールできたのでよかった」神村が2対1の逆転で城西を下し、2年連続9回目の優勝を飾りました。(神村学園・久保侑工選手)「去年の先輩たちを超えられるようなチームを作っていくためにも、日常生活からもっとちゃんとしていって神村学園として自分たちの代をやっていきたい」神村学園と鹿児島城西の両校は、2月14日から宮崎で開かれる九州大会に県代表として出場します。