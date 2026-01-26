この記事をまとめると ■トラック用品専門ショップには一般では見かけない独自進化のアイテムが揃っている ■安全対策や快適性向上など現場視点ならではの発想が随所に盛り込まれている ■眺めるだけでも楽しくトラックの世界の奥深さを実感できるものだ

トラック用品は面白いものが目白押し

トラックの世界は奥深い！ それを肌で感じることができる場所、それはさまざまなパーツを気軽に見ることができるネットショップだ。なかでもパーマンショップのサイトはウェブカタログもあり、本を読むような感覚で楽しむことができる。そこで今回は、「こんなものが売っているの？」というグッズをピックアップしてみたので、その一部を紹介しよう。

まずは、どこにでもありそうなグッズなのに、なぜか気になるアイテムからスタートしよう。

安全ボイス DC12〜24V

見た目はUSBポートとタイプC端子が付いた普通のシガーソケット。しかしキャッチコピーは「車両のシガーソケットに挿入するだけで安全対策！」と書かれている。そう、このアイテムは、イグニッションONで『シートベルトを装着してください。』『今日も安全運転でお願いします。』イグニッションOFFで『サイドブレーキは掛けましたか？』『車輪止めは付けましたか？』『運転お疲れ様でした。』とアナウンスが流れるのだ。

普通のシガーソケットにはないしゃべる機能。そしてその内容がなんともトラックなのである。

鹿避け

その名のとおり鹿をよけるためのアイテム。確かに使用目的はすぐにわかるが、こんな製品があること自体が驚きだ。説明を読むと「山間部や夜間走行での、鹿や動物との衝突事故を防ぎます」とあるのだが、取り付け場所はバイクやクルマ・トラックのフロントバンパー、フェンダー、屋根などだ。つまり走行中の風が本体に入ることで、音が発生して鹿や動物が寄ってこないという仕組みだ。

さらに鹿よけ笛が発生する音は人間にはほとんど聞こえない超音波であり、人体への影響なしというハイテク具合。もはやその存在こそが素晴らしい逸品だ。

ミディアムデューティハンドル

アクション映画のワンシーンでしか見た記憶がない、未来的なアイテムがこれ。トラックの荷台の乗り降りや、クルマのルーフなどの積載時に便利で、面ならどこにでも装着できるグラブハンドルだそうだ。ただのハンドルなら珍しくもないが、このデューティーハンドルは「ひとつ引張荷重54kgの4.5インチ真空マウントをふたつ使用し荷重に耐えます」という製品なのだ。この真空マウントという響きも素敵だが、荷役作業でも使えるというところがカッコイイと感じるのは筆者だけだろうか？ ちなみに使い方は、ポンプを複数回押して吸着させるシステムだ。

テーブル

もちろん紹介するからにはただのテーブルではない。折り畳みができトラック用テーブルというのがミソ。使い方は上部にある穴を使ってハンドルに引っ掛けるのだが、狭い車内を有効に使うという意味では秀逸といえる。商品説明を読むと「食事をしながら動画が見れます」とも書かれているのでまさにトラックドライバーのためにあるようなアイテム。さらにハンドルカバー装着、非装着車のどちらにも使えるというのがポイントなのだ。

機能性と実用性を重視して発展したアイテムたち

エアースペンサーカバー

トラックドライバーが好むグッズのなかに芳香剤がある。そして、その芳香剤のカバーも人気アイテム。そして注目すべきポイント、ステンレスのウロコ仕上げという部分だ。トラックのドレスアップにおいてウロコステンレスは定番。そして外から目立つフロントウィンドに置かれることが多い芳香剤も、やはりドレスアップアイテムのひとつというところか。

重機 フォークリフト用エバポクーラー DC12V

知らない人からすれば、運転手がむき出しのフォークリフトにクーラーがつけられるの？ といったところだろうが、最近では後付けの製品も数多く発売されている。とくに昨今の夏は酷暑であることから、その需要も高まっているのだ。そこで当たり前のようにラインアップされているのは、フォークリフト用クーラー。20ミクロンの微細ミストで空気を最大8℃冷却できる優れものだ。ちなみにミスト用のタンクは市販の2リットルペットボトルを使用する。

レトルト温め機

これはまさにびっくりアイテム。水を使わずにレトルトパウチを温めることができるというスグレモノ。通常レトルト食品はお湯で温めるものだが、これはなかなか手間がかかる。しかし、このレトルト温め機を使えば、レトルトを温めるときお湯は必要ない。説明文を読むと「車内での食事の幅を広げることができる」と書かれていることからも、トラックドライバーにとって重要な食事をサポートしてくれる頼もしいアイテムといえるだろう。

ホイールステップ

この形を見ただけで使い方がわかるのはトラックドライバーだけだと確信できるのがコレ。その名も「ホイールステップ」だ。運転席の位置が高いトラックの場合、乗り降りするだけで筋肉痛になるほどの重労働。それを一気に軽減してくれるのがこのアイテムなのだ。前輪のホイールに装着し、そこに足をかけて乗り降りする。ドアが開けにくい場所で威力を発揮するという部分が、トラックドライバーならではの視点で作られていることがわかる。

こうしたトラック関連のアイテムは一般的な量販店で見かけないものも多く、眺めているだけでも楽しい。どうやって使うかわからないものから、珍しいものまでが勢ぞろいしているので、ぜひ1回は覗いてみてもらいたい。

画像出典：パーマンショップ