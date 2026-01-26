25日（日）にセリエA男子第18節が行われ、日本代表アウトサイドヒッター（OH）の石川祐希が所属するペルージャはトレンティーノとホームのパラ・バートンで対戦した。

ここまで15勝2敗の首位と好調を維持しているペルージャだが、第1セットはいきなり10連続ポイントを奪われる苦しい展開。流れを変えるためにベンチスタートだった石川も交代で出場し1得点を奪うが、大量ビハインドは変わらず。11-25と大差で最初のセットを落とす。

だが、ここで修正できるのがリーグ首位のチーム。第2セットでオポジットのワシム・ベンタラを中心に立て直すと、25-23と接戦で大事な2セット目を奪い返す。

らしさが見えてきたペルージャは第3セットもその流れのままに戦うと、今度はトレンティーノが崩れ、第1セットのお返しと言わんばかりに25-15の大差でセットを奪う。

最後は第4セットも25-18で奪い切り、ペルージャはリーグ戦10連勝。2位のヴェローナもストレート勝利を収めたためポイント差は広がらなかったが、リーグ首位をキープしている。なお、石川は第1セットの途中出場のみで1得点に終わった。

公式戦19連勝中のペルージャは次戦、日本時間29日（木）の4時半から欧州チャンピオンズリーグのリーグラウンド第4節でラス・パルマス（スペイン）をホームに迎える。セリエAでは2月2日（月）1時よりパドヴァとのアウェーゲームに臨む予定だ。

■試合結果

ペルージャ 3-1 トレンティーノ

第1セット 11-25

第2セット 25-23

第3セット 25-15

第3セット 25-18