今から74年前に起きた「菊池事件」。ハンセン病とされた男性が殺人の罪に問われ、無実を訴えながらも死刑が執行されました。熊本地裁は28日、遺族が求めた「再審」（裁判のやり直し）を認めるかどうか決定を出します。獄中で訴え続けた無実の叫びを、弁護団が引き継いでいます。



家族から獄中に届く手紙だけが心の支えでした。



「再審の却下されたる吾れなるを君よりの文 やさしさに満つ」





短歌を書き残したのは、死刑が確定した男性。無実を訴え再審（裁判のやり直し）を求めていました。男性が犯人とされたのは、1952年に県の北部にある山道で村役場の職員が刃物で殺害された「菊池事件」。この職員にハンセン病患者だと告発されたことを恨んでの犯行だとして、当時29歳だった男性が逮捕されたのです。

待ち受けていたのは、ハンセン病を理由に菊池恵楓園など事実上、非公開の場所で開かれた「特別法廷」。菊池事件を描いた映画で、その様子が再現されています。裁判官や検察官は感染予防の白衣を着て、証拠品を箸で扱ったといいます。男性が無罪を主張したにも関わらず、弁護人は争うことなく死刑が言い渡され、確定しました。



それでも男性はあきらめませんでした。獄中で読み書きを覚えて自ら再審を請求したのです。



「無実を信じ、潔白を主張し、斗う心境であります」



訴え続けた無実。しかし1962年、3回目の再審請求が棄却された翌日に、死刑が執行されました。40年の生涯でした。



■菊池恵楓園入所者自治会・太田明会長代行

「すべてを失ってしまって、自分の命まで失ったってことですよね。それは法の正義の名のもとに行われたということですからね。いろんなハンセン病問題があるんですけども、その中で最も悲劇的な事件だと僕は思っています」



菊池事件が起きた当時、国の強制隔離政策によりハンセン病は恐ろしい伝染病だと信じられていました。国がつくった、差別の壁。それを壊したのは、裁判でした。





2001年。ハンセン病の元患者が賠償を求めた裁判で、熊本地裁が初めて国の責任を認めました。この裁判で、患者側を勝利に導いた1人が紱田靖之弁護士です。



■紱田靖之弁護士

「なんかまだ胸がいっぱいで冷静に分析できる状態ではありません」



30年近くハンセン病の裁判に力を尽くし、2020年には、菊池事件の特別法廷が憲法違反だとする熊本地裁の初の判断を引き出しました。これをきっかけに、翌年、遺族が4回目の再審を請求。改めて再審を求めたのです。弁護団は憲法違反の裁判はやり直すべきと主張。



また被害者の遺体に凶器とされた短刀ではできない傷があるとして、男性を犯人だとする証拠を否定しています。



■再審弁護団・徳田靖之共同代表

「菊池事件の再審開始を勝ち取るということは、ハンセン病についての偏見・差別を解消していく上での“最後の課題”といってもいいのではないかと私たちは思っている」



「殺人犯の家族」と「ハンセン病患者の家族」という二重の偏見に苦しんできた遺族。今も名前や顔が世の中に出ることを恐れています。



獄中で過ごした10年の歳月。男性の手記には、苦しむ家族を案じながらも冤罪を晴らして再会したいという祈りが綴られています。



「私は晴天白日の身となつたら、故郷に帰つて働くだろう。幸薄かつた母の老先を幸せでうずめ娘の父であることを誇らしげに名乗ろう」



紱田さんは、この手記を読んだ遺族の姿を忘れられずにいます。



■徳田靖之共同代表

「初めてご遺族に見せたときに、ご遺族がぽろっと涙を出されて、その涙がきょうまでわたしを鼓舞してくれたというか、それが第一ですね」



本人亡き後、遺族と弁護団が求めている無罪。紱田さんは強い覚悟で熊本地裁の決定を待っています。



■徳田靖之共同代表

「人生を残り全部をかけてこの事件に取り組んでいるので、どんな決定が出ても最後までやるだけだっていうのが今の率直な気持ちですかね」



紱田弁護士がハンセン病差別の解消に向けた“最後の課題”と話す注目の判断は、28日に示されます。熊本地裁がどのような判断を出すのか。「袴田事件」で再審開始決定を出した元裁判官はどう考えるのか？