国民民主党と参政党は衆院選で「第３極」勢力として伸長を目指している。

両党は２０２４年衆院選の２倍超となる候補者を小選挙区に擁立予定で、比例選での票の上積みも図り、党勢拡大につなげたい考えだ。

国民民主の玉木代表は２６日のユーチューブ番組で「しっかりと選挙で勝って、国会の中での影響力を今よりも高める」と強調した。「５１議席、比例選で９００万票獲得」を目標に据え、小選挙区に１０３人を擁立する構えだ。４１人だった前回選から２倍超となる。

このため、一部の小選挙区ではともに連合の支援を受ける中道改革連合と競合する。福井１区では、同党が自治労の組織内候補の前議員を擁立予定なのに対し、国民民主は新人を立てる方針だ。連合は２３日、玉木氏に「断じて容認できるものではない。強い憤りを覚える」とする抗議文を出し、きしみが生じている。

参政は「３０議席、比例選で９００万票以上獲得」を目標に、小選挙区には前回選の８５人から２倍超となる１８２人を立てる予定だ。

神谷代表は２６日の記者会見で、衆院選は「自民対中道改革の構図が作られている」と危機感を示した上で、「第３極みたいな形で、数の力で存在感を示す」と語り、自民、中道改革との対決姿勢を鮮明にした。