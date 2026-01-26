国民的番組『探偵！ナイトスクープ』（ABCテレビ）の23日放送回で、小学6年生の少年が家事やきょうだいの世話を担う姿が取り上げられ、大きな波紋を呼んでいる。

「依頼主は、広島に住む6人兄妹の小学6年生の長男でした。共働きの両親が不在の時間帯、弟妹の世話はもちろん、食事の準備や洗濯、片付けまで日常的に背負っていることを明かし、『一日だけ、自分の代わりに長男をやってほしい』と番組に依頼することに。

現地を訪れた、お笑いコンビ・霜降り明星のせいやさんは少年に代わり、台所に立ち、洗濯物を畳み、弟妹の相手をしながら、普段の長男の生活を体験。依頼者の少年に対してせいやさんは『お前はなまだ12歳や。まだまだ抱っこしたろ』と長男を気遣う様子も見せていました」（芸能記者）

番組終了後、X上では「ヤングケアラーではないか」という指摘が噴出。番組公式サイトでは、家庭への誹謗中傷を考慮してTVerでの配信を停止した。“親叩き一色”の空気になるなか、異論を唱えたのは総合診療医として活動する舛森悠医師だ。

1月25日、Xに投稿した長文の中で、医師は《今のこの親叩きの状況に、強い違和感を抱いています》と明言。その理由として、《ネットでどれだけ親を攻撃しても、あの少年の生活は1ミリも良くならないどころか、かえって彼を追い詰めるリスクが高いからです》と警鐘を鳴らした。

「医師が“本当の問題”として指摘したのは、親の性格以前に“番組の作り方”でした。ヤングケアラーという深刻なテーマをバラエティとして消費し、専門家につなぐこともなく、タレントの精神論でまとめ、結果的に親が悪者に見える編集で終わらせるなど、放送後の子どもの安全やメンタルケアまで考慮されていなかったと指摘しています。

《子供のSOSを、大人のエンタメや、正義感を満たすための燃料にしてはいけないと思います》

と表明しているように、ヤングケアラーという極めてデリケートな問題を、あくまで『感動系バラエティ』にしようとした制作側の意図に問題があったのではないでしょうか。

放送のなかで、なぜ長男が過度な負担を強いられているのか、社会的にどんな支援が可能なのかにまで踏み込めていれば、番組の意義が変わっていたかもしれません。

子供の問題は社会で見えづらい場合が多い。舛森医師が指摘しているように、どうすれば彼らを見つけ出し、自分の人生を生きられるように支援できるのか。これを機に考えるべきでしょうね。表面的な“個人批判”で終わる問題ではありません」（前出・芸能記者）

子供が子供らしい生活ができる社会になることを願う。