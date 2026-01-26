板野優花が、1月20日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場した。

昨年12月に発表されたミスFLASH2026グランプリ。受賞を記念したソログラビア第1弾として、板野優花が「FLASH」に登場。長い手足が印象的な美しいスタイルと、貫禄あふれる美貌を、宮古島の青い空の下で見せつけている。

板野優花 プロフィール

いたの・ゆうか

32歳。1993年9月5日生まれ。兵庫県出身。T165・B80（D）・W58・H88

約10年前にタレントやモデルとして芸能活動を開始。2023年にミスヤングチャンピオン2023グランプリを受賞した。モデルの経験を生かし、現在はポージングの講師としても活動している。大阪府在住。そのほか最新情報は、公式X（@_harunoyuki_）、公式Instagram（@yuka_itano）をチェック。

「週刊FLASH」

発売：光文社

発売日:毎週火曜日

特別定価：550円（税込み/1月20日（火）発売号）

公式サイト「Smart FLASH」：https://smart-flash.jp/

会員制サイト「FLASH Prime」：https://flash-prime.jp/

