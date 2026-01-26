■Blu-ray / DVD『マカロニえんぴつ 10th Anniversary Live「still al dente in YOKOHAMA STADIUM」』

【完全生産限定盤(Blu-ray3枚組+LIVE CD4枚組+豪華ブックレット封入)】

※FC会員限定”OKKAKE盤”

PPTF-7159〜7165 / \13,200(税込)

【通常盤(Blu-ray or DVD 2枚組) 】

Blu-ray : TFXQ-78292〜78293 / \7,700(税込)

CD : TFBQ-18311〜18312 / \7,700(税込)

予約リンク：https://macaroni.lnk.to/yokohamastadium

▼DISC1 (全形態共通)

＜横浜スタジアム DAY1映像 完全版＞

01.トリコになれ

02.鳴らせ

03.レモンパイ

04.洗濯機と君とラヂオ

05.MUSIC

06.たましいの居場所

07.恋人ごっこ

08.ブルーベリー・ナイツ

09.なんでもないよ、

10.零色

11.日常と君と僕の歌

12.サンキュー・フォー・ザ・ミュージック

13.girl my friend

14.幸せやそれに似たもの

15.前世よ、しっかり

16.ハートロッカー

17.ワンドリンク別

18.愛の波

19.STAY with ME

20.星が泳ぐ

21.ミスター・ブルースカイ

22.ヤングアダルト

23.静かな海

▼DISC2 (全形態共通)

＜横浜スタジアム DAY2映像 完全版＞

01.トリコになれ

02.鳴らせ

03.レモンパイ

04.洗濯機と君とラヂオ

05.MUSIC

06.たましいの居場所

07.恋人ごっこ

08.ブルーベリー・ナイツ

09.なんでもないよ、

10.ハッピーエンドへの期待は

11.ルート16

12.はしりがき

13.mother

14.僕らは夢の中

15.前世よ、しっかり

16.ハートロッカー

17.ワンドリンク別

18.愛の波

19.STAY with ME

20.星が泳ぐ

21.ミスター・ブルースカイ

22.ヤングアダルト

23.静かな海

▼DISC3 (Blu-ray 完全生産限定盤のみに収録)

＜10th Anniversary Live「下北沢SHELTER」ライブ映像＞

01.鳴らせ

02.レモンパイ

03.ハートロッカー

04.恋の中

05.ブルーベリー・ナイツ

06.悲しみはバスに乗って

07.静かな海

08.然らば

09.ワンドリンク別

10.洗濯機と君とラヂオ

11.忘レナ唄

12.あこがれ

13.ヤングアダルト

14.いつか何も無い世界へ

encore. OKKAKE

▼DISC4 (CD / 完全生産限定盤のみに収録)

＜横浜スタジアム DAY1音源＞

01.トリコになれ

02.鳴らせ

03.レモンパイ

04.洗濯機と君とラヂオ

05.MUSIC

06.たましいの居場所

07.恋人ごっこ

08.ブルーベリー・ナイツ

09.なんでもないよ、

10.零色

11.日常と君と僕の歌

12.サンキュー・フォー・ザ・ミュージック

13.girl my friend

14.幸せやそれに似たもの

▼DISC5 (CD / 完全生産限定盤のみに収録)

＜横浜スタジアム DAY1音源＞

15.前世よ、しっかり

16.ハートロッカー

17.ワンドリンク別

18.愛の波

19.STAY with ME

20.星が泳ぐ

21.ミスター・ブルースカイ

22.ヤングアダルト

23.静かな海

▼DISC6 (CD / 完全生産限定盤のみに収録)

＜横浜スタジアム DAY2音源＞

トリコになれ

02.鳴らせ

03.レモンパイ

04.洗濯機と君とラヂオ

05.MUSIC

06.たましいの居場所

07.恋人ごっこ

08.ブルーベリー・ナイツ

09.なんでもないよ、

10.ハッピーエンドへの期待は

11.ルート16

12.はしりがき

13.mother

14.僕らは夢の中

▼DISC7 (CD / 完全生産限定盤のみに収録)

＜横浜スタジアム DAY2音源＞

15.前世よ、しっかり

16.ハートロッカー

17.ワンドリンク別

18.愛の波

19.STAY with ME

20.星が泳ぐ

21.ミスター・ブルースカイ

22.ヤングアダルト

23.静かな海

●早期予約特典

複製サイン入りポストカードセット

※予約期間 : 1月1日(木)〜1月28日(水)

●販促店別オリジナル法人特典

・OKKAKE商店 / 応援店特典 : B2ポスター

・Amazon.co.jp : ビジュアルシート

・楽天ブックス : コンパクトミラー

・タワーレコード(オンライン含む) : スマホサイズステッカー

・HMV : L版ブロマイド

・セブンネットショッピング : サコッシュ