モデル・伊原葵、結婚発表 お相手との2ショットも公開
【モデルプレス＝2026/01/26】モデル・クリエイターとして活動する伊原葵（28）が26日、自身のInstagramを通じ結婚を発表した。
【写真】結婚発表の28歳美人クリエイター、美デコルテ披露のオフショット
伊原は「We got married」と指輪の絵文字とともに、結婚を報告。お相手と頬を寄せ合った仲睦まじいショットも披露している。
伊原は、1997年8月15日生まれ、兵庫県神戸市出身。2014年8月、日本初の高校生スタイルアワード「TEENS STYLE AWARD」 2014でグランプリを受賞し、その後ファッション通販サイトモデル・サロンモデルとして活動を開始。2018年にはYouTubeチャンネル「アオイの。」を開設し、ファッション・メイクを中心に、若い世代だけでなく幅広い層から圧倒的な支持を得ており、SNSの総フォロワー数は100万人を超える。広告や雑誌への出演、商品プロデュースも多数手がけている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
