Eevee、「BAKA」のミュージックビデオ公開
2025年12月10日にリリースされたフィメールラッパーEevee（ex.瀧澤彩夏）の新曲「BAKA」のミュージックビデオが公開された。
今回のミュージックビデオは、2025年12月26日に渋谷WWWで開催され、大盛況のうちに幕を閉じた＜Eevee1stワンマンライブ[BAKA]＞のライブ映像を中心に構成されたもので、これまでの活動で制作されたMVや貴重なライブ映像、素顔が垣間見えるオフショットが織り交ぜられた、Eeveeとしてのこれまでの軌跡を辿るメモリアルな映像作品となっている。
Eeveeコメント
小学校5年生で見た夢はいまだに叶っていません。
ただまっすぐ夢に向かって走る中で、時間が経つにつれて増える周りからの「まだやってるの?」と言う言葉。それに押し潰されそうな日が沢山ありました。
しかし、この夢を追いかける中で出会えた人達は間違いなく大切な宝物であり恵まれていたと思います。私の人生は振り返れば”馬鹿”なりに輝いていたとその時気づきました。
何者かになりたい。でもできない。だから自分は…。ではなく、聴いてくれた人にはこの作品を通してこれまでの人生を少しでも肯定するきっかけになれば。人生の中にあるキラキラ輝いている部分に目を向けるきっかけになれば。そう強く思います！
Eevee「BAKA」
YouTube-https://www.youtube.com/@Eevee-ayaka.takizawa
X-https://x.com/Eevee_exAyaka
Instagram-https://www.instagram.com/bono_murabito/
TikTok-https://www.tiktok.com/@eevee_exayaka
OfficialHP-https://aka-aka.jp/artist/ayaka_takizawa/